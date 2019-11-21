2019-11-21T20:45:33+03:00
Здоровье

"Изменения в носогубных складках и нарушения глотания": Елена Малышева назвала внешние признаки рака мозга

На сегодняшний день медицина не располагает профилактикой смертельного недуга
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая Елена Малышева.Телеведущая Елена Малышева.Фото: Александр ГЛУЗ
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Елена Малышева назвала внешние признаки злокачественной опухоли в головном мозге. Не секрет, что главная опасность онкологических заболеваний заключается в том, что они очень медленно развиваются на первых стадиях совершенно бессимптомно.

Очередной темой передачи "Жить здорово" с ведущей Еленой Малышевой стали различные виды рака. Одна из зрительниц поведала, что очень боится опухоли в головном мозге. Ведь истории скончавшихся от рака мозга Жанны Фриске и Михаила Задорнова по сей день на слуху.

В ответ Малышева отметила, что на сегодняшний день медицина не располагает профилактикой злокачественной опухоли. Однако телеведущая сообщила, что существуют симптомы, которые позволят практически сразу определить возможное появление недуга.

"Диспансеризации по раку головного мозга в мире не придумали. Поэтому единственное, что врачи могут предложить, - ежегодные обследования. Во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках. Также о раке могут свидетельствовать изменение речи и отказ организма от выполнения любых функций", сообщила Малышева.

В свою очередь, главный врач "Европейской клиники" Андрей Пылев пояснил, что существуют очаговые и общемозговые симптомы рака мозга. "Ко вторым относятся головная боль и головокружение. В первом же случае речь идет о нарушениях глотания, изменениях в походке", - цитирует специалиста Teleprogramma.

ИСТОЧНИК KP.RU

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