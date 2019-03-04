Малышева появилась на Первом канале с собственной головой в руках

Елена Малышева и ее коллеги по программе "Жить здорово" пришли на Первый канал с собственными головами в руках. "Снесенные головы", по их словам, - это символ того, какой эффект оказывает на человека болезнь Альцгеймера.

"Разум. Использовать или потерять? Как вы будете стариться? Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?", - обратилась к телезрителям Елена Малышева.

Она отметила, что художники специально сделали головы, потому что так хочется иметь запасную на случай страшного недуга. Ведущая не исключила, что болезнь Альцгеймера не обойдет и ее.

Елена Малышева откровенно рассказала о болезни Альцгеймера.Распад случается не в одну ночь, он длительный

"Так хочется иметь запасную голову, чтобы на старости лет не забыть тех, кого ты любишь. Распад случается не в одну ночь, он длительный. Я хочу очень много дел успеть сделать, сказать своим зрителям до того, как, если суждено, я перестану нормально функционировать, перестану помнить, узнавать и так далее", - обратилась к телезрителям ведущая.

Малышева полагает, что ей и ее поколению может повезти. "Пока я буду распадаться, если мне повезет, придумают новые лекарства", - надеется Елена.

В программе, посвященной болезни Альцгеймера, принял участие сын актрисы Маргариты Тереховой. Звезда фильмов "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Бегущая по волнам", "Белорусский вокзал", "Зеркало" долгие годы борется с тяжелым недугом. Из-за болезни Альцгеймера артистка перестала появляться на публике с 2011 года.

Сын знаменитости рассказал о том, как болезнь Альцгеймера повлияла на жизнь их семьи. Первые признаки недуга родные заметили у актрисы, когда она стала теряться среди знакомых ей улиц. В последнее время ее состояние ухудшилось, она прикована к постели и стала плохо видеть. Внешне Терехова очень сильно изменилась, но родные хотят, чтобы маму помнили и любили такой, какой она всегда была на сцене и в кино: независимой, непревзойденной и, конечно же, очень талантливой.

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