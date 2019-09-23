Елена Малышева о болезни Заворотнюк: «Может быть, если бы Настя осталась в России, все сложилось бы лучше»

Ведущая Первого канала Елена Малышева рассказала в своей программе «Жить здорово!» о том, провоцирует ли экстракорпоральное оплодотворение онкологические заболевания у женщин. Поводом стала болезнь Анастасии Заворотнюк: как известно, у актрисы, которая родила прошлой осенью дочь, была диагностирована опухоль мозга. Заворотнюк перенесла операцию в Германии и сейчас проходит реабилитацию в российской клинике. По непроверенным данным, актриса забеременела при помощи ЭКО.

Малышева пригласила в студию молодую женщину с маленькой дочерью. Еще до беременности у женщины обнаружили глистому мозга — после операции наступила стойкая ремиссия, благодаря чем она решилась завести ребенка и, находясь под наблюдением врачей, успешно родила. Еще одна героиня программы также перенесла операцию по удалению опухоли мозга еще в 13 лет и спустя много лет планирует стать матерью.

В программе также участвовал профессор, директор Центра акушерства, гинекологии и перинаталогии им. Кулакова Геннадий Сухих. Доктор подчеркнул, что беременность не может быть причиной раковых заболеваний и рассказал, что в его клинике наблюдались свыше тысячи беременных женщин с онкологическими проблемами. 400 из них получали химиотерапию во время беременности и смогли родить здоровых малышей.

Также в студию пришли акушер-гинеколог, онколог и радиолог. Врачи сообщили, что, согласно многочисленным исследованиям, ЭКО не может спровоцировать рак, однако в ходе беременности уже имеющиеся опухоли могут получить стимул к росту. Для раннего выявления онкологических заболеваний очень важно перед планируемым ЭКО проходить тщательное обследование, в том числе МРТ головного мозга. Благодаря грамотному лечению женщины с опухолями могут родить без риска для своего здоровья.

По словам Малышевой, онкозаболевания прекрасно лечат и в России:

«В России есть высокотехнологичные центры, которым завидуют за границей, и все это совершенно бесплатно». Телеведущая подчеркнула, сто в России существуют наработанные связи между акушерством, гинекологией и онкологией, тогда как на Западе клиники работают чаще всего каждая по своему направлению.

Профессор Геннадий Сухих напомнил, что в России на программу борьбы с онкологическими заболеваниями выделен триллион рублей на 5 лет.

«Может быть, это грех, но так и думаешь, что если бы Настя осталась в России, все сложилось бы лучше, - призналась Малышева. - Может быть, и нет, но любви было бы точно больше».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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