Имплантация зубов по технологии All-on-4

Красивая, ровная улыбка - визитная карточка человека. От нее зачастую зависит наш успех: и в карьере, и в личной жизни. Увы, многие россияне до сих пор стесняются улыбаться. По некоторым оценкам, до 40% представителей среднего класса нашей страны до сих пор ходят, что называется, «без зубов».

Что же мешает им позаботиться о своем здоровье, о своем счастливом будущем? Почему не вернут себе белозубую улыбку?

Во-первых, конечно, это деньги. Да, белоснежная улыбка стоит недешево (см. Цена вопроса). Но главное, что останавливает, - боязнь, страх перед неудобствами. Мол, делать зубы больно и очень долго! Дело даже не недель - месяцев.

И это большое заблуждение.

- На самом деле современные методики позволяют полностью восстановить улыбку за один день, - объясняет эксперт «КП», доктор Владимир Сойфер из клиники American Dental (Американская Стоматология), который много лет проработал в США.

В серии статей на сайте kp.ru мы расскажем, какие существуют современные схемы имплантации зубов, чем они отличаются, в чем преимущества разных методов, а также узнаем, на что стоит обращать внимание, выбирая стоматологическую клинику.

Почему в одних клиниках зубы делают несколько месяцев, а в других - за несколько дней?

Классический метод подразумевает значительный временной промежуток между вживлением зубного импланта в кость и установлением коронки. Между двумя этапами проходит 3 - 6 месяцев! Считается, что кость и имплант срастаются полностью примерно за полгода. Но все это время человек продолжает ходить без зубов.

Этот метод больше подходит, когда нужно восстановить, например, один зуб.

«Зубы за один день» - медицинская стоматологическая услуга, с помощью которой действительно можно получить улыбку за один день. (В зависимости от сложности, может быть чуть дольше, но максимальное время от старта до конца процедур - 3 дня). Предполагает минимальное число визитов к врачу. В чем загвоздка? Импланты устанавливаются под углами в костную ткань, позволяющими распределить нагрузку на протезы и тем самым позволить нормальную остеоинтеграцию имплантов.

Что такое зубные импланты

Зубные импланты - это штифты (они выглядят как винты). Делают их чаще всего из титана - это материал, совместимый с человеческим телом. И уже на штифты крепится зубной протез, очень похожий на настоящий человеческий зуб, полная копия.

Зубные импланты также называют внутрикостными, потому что они вживляются в кость челюсти.

Как проходит протезирование? Сначала в кость зуба вставляется титановый штифт - он заменяет корень. И уже к нему крепится протез. Крепиться может цементом или с помощью винта.

На рынке действует немало производителей. Самые качественные и дорогие импланты - марки Nobel Biocare (Швейцария).

Что такое протокол «All-on-4»

All-on-4 (все на четырех - англ.) - это значит, что зубы протезируются на четырех имплантах: два во фронтальной зоне и два в боковой. Они ставятся в определенных местах согласно протоколу лечения - в передней зоне и в области боковых 5 - 6 зубов. Делается под наклоном до 45 градусов. Метод протезирования all-on-4 - это запатентованная технология бренда Nobel Biocare. А значит, эксперт, работающий по системе All-on-4, должен пройти обучение в этой компании.

Протокол All-on-4 разработали в конце прошлого века - как быстрое решение сложной проблемы с отсутствием зубов как на одной, так и на обеих челюстях. Для лучшей стабильности всей конструкции рекомендована методика использования СКУЛОВЫХ имплантов. Только при использовании скуловых имплантов осуществляется возможность гарантии стабильности конструкции на долгие годы.

Это достаточно экономичное решение, с хорошей приживаемостью, которое позволяет устанавливать пациентам несъемный полный протез в день операции, позволяющий полноценно жевать и улыбаться в первый же день после операции.

Когда нужна имплантация зубов «All-on-4»

- При отсутствии большого количества зубов - или полном отсутствии зубов (полная адентия).

- Отсутствие большого количества зубов, и при этом остались больные, шатающиеся зубы, которые нужно удалять.

- Но при этом желательно, чтобы у больного было достаточного костной ткани (есть ли необходимое количество, должен определить врач после томографии и получения снимков). Если с костной тканью проблема, существуют другие методы имплантации и протезирования.

Это протокол «All-on-4» на скуловой имплантации

Скуловая имплантация - отдельный метод, который точно нужно знать тем, кто думает об имплантации и планирует поход в клинику. В рамках протокола «All-on-4» можно использовать импланты, которые фиксируются в скуловой кости, то есть выходят за границы челюстей. Это настоящая палочка-выручалочка в особо сложных случаях.

- Скуловая имплантация - решение для пациентов, у которых проблема с костной тканью, есть пародонтоз, - рассказывает доктор Владимир Сойфер. - Можно сказать, что это также решение для курильщиков. Метод настолько надежный, что после установки скуловых имплантов с вашей улыбкой ничего не случится, даже если будете дымить (но не устаем предупреждать - курение вредно для здоровья! - Ред.). Гарантия на скуловые импланты - больше 20 лет.

Подробнее о скуловой имплантации - в следующих статьях нашего раздела.

ЦЕНА ВОПРОСА Установка имплантатов за один день

(на одну челюсть):

Для протокола All-on-4: 180 - 230 тысяч рублей