2019-11-22T19:44:47+03:00
Стоматология инновационных методик и технологий

Скуловая имплантация в протезировании: All-on-4 и All-on-6

Почему даже в Москве сложно найти хорошего эксперта, который вернет вам улыбку за один день
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Итак, в прошлых статьях мы рассказали вам о двух основных методиках имплантации зубов - и All-on-6, и All-on-4. Сегодня речь пойдет о скуловой имплантации, которая применяется при сложных случаях: когда не хватает костной ткани.

- Скуловая имплантация может быть проведена и при протоколе All-on-6, и All-on-4.- объясняет постоянный эксперт «Комсомолки», доктор Владимир Сойфер из клиники American Dental (Американская Стоматология)опыт работы со скуловой имплантацией с 1995 года - Используются импланты, которые фиксируются в скуловой кости. До 2004 года мы использовали короткие стандартные импланты для постановки в зигому (кость), которые в протетической фазе наращивались длинными абатментами с выходом на альвеолярный отросток. После 2003-го мы стали использовать Zygoma импланты от Nobel.

При методике All-on-4/6 могут применяться зигоматические импланты — и они устанавливается в скуловую кость. Эти импланты достаточно длинные, до 6 см. Важный момент: их используют только на верхней челюсти. Импланты проходят сквозь челюстную кость и крепятся в скуле. Фиксацию протеза после их установки можно проводить в тот же день, что и саму операцию. Или спустя сутки-двое, смотря какую тактику выберет ваше лечащий врач.

До и после.

До и после.

Почему сложно найти хорошего скулового хирурга

Также можно использовать 4 импланта Зигома для постановки и дальнейшего восстановления протезированием на Quad Зигоме. Всего несколько врачей и клиник в мире способны качественно выполнить постановку Quad Zygoma правильно без возможных осложнений в виду сложности процедуры и крайне высоких требований к критериям - так как 4 импланта поставлены в относительно небольшую кость (косточку), такую, как зигоматическая кость. При неправильной постановке имплантов в скулу (зигоматическая кость) — неизбежен некротический пери-имплантит в скуловой кости, возможна потеря её структуры и дальнейшей возможности восстановления верхней челюсти.

Как правило, при скуловой имплантации используют имплантаты Zygoma, которые выпускает уже известная нам компания Nobel Biocare. У этой компании патент на эту технологию, очень долго они были монополистами в скуловой имплантации. Но сейчас в клиниках начали во всю использовать другие импланты такие как Southern Implants которые превосходят по своей конструкции Nobel Zygoma и могут быть поставлены в исключительно тонкую скуловую кость в силу особенности конструкции головной части импланта Southern Implant Zygomatic.

Знатоки утверждают: даже в большом городе, в таком, как Москва или Санкт-Петербург, сложно найти действительно хорошего специалиста, который делает скуловую имплантацию безукоризненно. Оно и понятно: эта процедура куда сложнее, чем просто установки имплантов. Более того, именно после скуловой имплантации могут быть серьезные осложнения. (Какие именно и как помочь пациенту в таком случае, мы подробно разберем в следующих статьях).

- Действительно, экспертов, умеющих проводить скуловую имплантацию, единицы, — говорит доктор Сойфер. - Почему? Дело в том, что этому надо довольно долго учиться. Понимать, как правильно сверлить, где вообще анатомически скула находится в черепе. Просто в стоматологическом институте или в клинике, во время частной практики, этому не научат. Нужно несколько лет простоять рядом с экспертом, с профессором, который делает подобные операции — в отделении травматологии или реконструктивной Челюстно-Лицевой Хирургии при крупном госпитале с кафедрой челюстно-лицевой хирургии — на это уходят годы практики а не часовые или однодневные курсы с дипломом на котором написано о присутствии на данном мероприятии.Georgetown University Hospital, Hospital of University of Pennsylvania and DC General Hospital. В целом мой опыт в области скуловой хирургии и имплантацией более начинался в 1995 в Hospital of University of Pennsylvania, в дальнейшем в Georgetown University Department of oral and Maxillofacial surgery, DC General Hospital.

До и после.

До и после.

Когда именно нужна скуловая имплантация

При скуловой имплантации имплантация фиксируются под углом в кости скулы — вдоль гайморовой пазух. Как поясняют эксперты, риска пареза при такой технологии нет. Этот способ позволяет восстановить и только несколько жевательных зубов, и весь зубной ряд, целиком. Прелесть комплексной реконструкции с использованием Скуловой имплантации это возможность восстановления за очень короткий срок — от 1 до 3 дней с минимальными отёками или послеоперационным дискомфортом — что особенно необходимо людям публичным работающим в среде когда необходимо выглядеть на людях большую часть профессиональной жизни. При правильном послеоперационном ведении пациента отёки и дискомфорт минимальны или вообще отсутствуют.

Существуют следующие показания для проведения скуловой имплантации:

- Отсутствуют зубы на верхней челюсти: частично или полностью.

- Кости челюсти травмированы, разрушена костная ткань — и нарастить ее невозможно.

- Такие диагнозы, как пародонтит, пародонтоз или остеопороза.

- Пациент пожилого возраста, старше 55-60 лет.

- Зубы требуется восстановить быстро.

Возможные противопоказания к скуловой имплантации, как правило, общего характера:

- Нарушение свертываемости крови.

- Неконтролируемый сахарный диабет.

- Лор-заболевания в стадии обострения: воспаление носовых и гайморовой пазух.

- Нарушение свертываемости крови.

- Сильно сниженный иммунитет.

Плюсы скуловой имплантации

При этом скуловая имплантация — метод прогрессивный, с минимальной травматичностью и позволяющий в оптимально короткие сроки восстановить улыбку.

Скуловую имплантацию можно назвать уникальным дополнением к протоколам имплантации с моментальной нагрузкой протезом, позволяющим без костной пластики получить новые зубы.

Перед проведением имплантации врач проводит сначала компьютерную томографию, а затем 3d-моделирование вашей будущей улыбки. При этом риски осложнений сводятся к минимум — при достаточной опытности вашего лечащего врача.

Вместе с удлиненными имплантами в кость пациента также может устанавливаться от двух до шести классических моделей, которые поддерживают протез и перераспределяют нагрузку. Причем используется метод немедленной нагрузки — а значит, восстановление пойдет куда быстрее классического метода имплантации.

Кстати, при этом методе можно восстановить улыбку, удалив уже разрушенные, больные зубы. И в будущем ваши новые точно уже не будут шататься и выпадать — они очень прочно «вмонтированы», в том числе в скуловую кость.

Врачи дают разные гарантии на срок службы зубов после скуловой имплантации. Кто-то говорит о пожизненной гарантии- почему бы не дать ВЕЧНУЮ гарантию! (возможно эти врачи и клиники способны и на это).

Но опыт показывает: лет 20-25 с вашими зубами точно ничего не произойдет.

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