2019-11-24T14:25:57+03:00
В мире

Украина может остаться без НАТО из-за России

В альянсе передумали принимать Киев в свои ряды
Мария БЕРК
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мечты Украины о вступлении в НАТО по всей видимости так и останутся мечтами. Не успели в Киеве порадоваться словам генсека альянса Йенса Столтенберга. В начале ноября он сообщил, что якобы все союзники согласились принять незалежную в НАТО. Как советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен разрушил все мечты. Он заявил, что Североатлантический альянс пока не заинтересован включать Киев в ряды своих членов. Причина очевидна — это может не понравиться России.

Это заявление прозвучало на форуме по безопасности, который проходит в эти выходные в Канаде. О’Брайен подчеркнул, что НАТО более не планируют принимать активные действия по защите Украины от «российской агрессии». Более того, Альянс создавался именно для того, чтобы не допустить конфликта с Россией.

Поэтому на повестке дня вопрос о потенциальном вступлении Киева в альянс даже не стоит. При этом, советник Дональда Трампа заметил, что США продолжат «стоять вместе с Украиной». Ежегодно Вашингтон выделяет Киеву около 400 млн долларов в качестве военной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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