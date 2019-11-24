НАТО не пойдет на прямой конфликт с Россией из-за Украины

СЕГОДНЯ 00:23 2019-11-24T00:35:54+03:00

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НАТО в ближайшие годы не станет принимать в свои ряды Украину, потому что Североатлантический альянс не хочет вступать «в прямой конфликт с Россией». Об этом заявил новый советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая на форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

«Что касается НАТО и Украины, то я не думаю, что это сейчас на повестке дня», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, следует ли Альянсу более активно защищать Незалежную от воображаемой «российской агрессии».

«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», - подчеркнул преемник Болтона.

По словам Роберта О'Брайена, «на Западе не хотят конфликта с Россией» и «НАТО создавалась, чтобы не допустить этого конфликта». Однако при этом советник Трампа отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в противостоянии с Москвой, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО нужно налаживать связи с Россией, несмотря на все противоречия.

ИСТОЧНИК KP.RU