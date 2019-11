Детское «Евровидение» в Польше выиграла Польша

В польском городе Гливицы завершился конкурс «Детское Евровидение-2019». Победительницей стала юная певица Вики Габор, представлявшая Польшу. Таким образом, Польша второй раз выигрывает конкурс.

По очкам ближе всех к Габор оказался представитель Казахстана Ержан Максим. На третьем месте испанка Мелани Гарсиа.

Российский дуэт - Таня Меженцева и Денберел Ооржак стал тринадцатым. Без накладок не обошлось: по данным «КП», во время выступления у Денберела отказал ушной монитор, через который артисты слышат музыкальное сопровождение и себя.

Russia - Tatyana Mezhentseva and Denberel Oorzhak - A Time For Us .LIVE