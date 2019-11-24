2019-11-24T21:49:08+03:00
Звезды

Детское «Евровидение» в Польше выиграла Польша

Российский дуэт занял тринадцатое место из девятнадцати возможных
Антонина ВЕТКИНА
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Победителем детского «Евровидения-2019» стала певица из Польши Вики Габор. Фото: предоставлено организаторами конкурсаПобедителем детского «Евровидения-2019» стала певица из Польши Вики Габор. Фото: предоставлено организаторами конкурса
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В польском городе Гливицы завершился конкурс «Детское Евровидение-2019». Победительницей стала юная певица Вики Габор, представлявшая Польшу. Таким образом, Польша второй раз выигрывает конкурс.

Poland - Viki Gabor - Superhero.LIVE - Junior Eurovision 2019

По очкам ближе всех к Габор оказался представитель Казахстана Ержан Максим. На третьем месте испанка Мелани Гарсиа.

Kazakhstan - Yerzhan Maxim - Armany nan Qalma -. LIVE - Junior Eurovision 2019

Российский дуэт - Таня Меженцева и Денберел Ооржак стал тринадцатым. Без накладок не обошлось: по данным «КП», во время выступления у Денберела отказал ушной монитор, через который артисты слышат музыкальное сопровождение и себя.

Russia - Tatyana Mezhentseva and Denberel Oorzhak - A Time For Us .LIVE

12-летняя Вики Габор исполнила песню Superhero («Супергерой»). Девочка родилась в Германии, училась в Великобритании, а сейчас живет в Польше. В феврале этого года она стала финалисткой второго сезона польской версии шоу «Голос. Дети».

12-летняя Вики Габор исполнила песню Superhero. Фото: предоставлено организаторами конкурса

12-летняя Вики Габор исполнила песню Superhero. Фото: предоставлено организаторами конкурса

«Детское Евровидение» проводится с 2003 года, в нем участвуют дети до 15 лет. Россия побеждала в нем уже дважды: в 2006-м победу одержали сестры Толмачевы, а в 2017-м – Полина Богусевич. В отличие от взрослого конкурса, «Детское Евровидение» не обязательно проводится в стране – победительнице прошлого года, поэтому Россия пока не принимала конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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