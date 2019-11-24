- Мы очень постараемся достойно представить нашу страну на детском «Евровидении-2019». Очень хотим победить, - почти не волнуясь, говорит Таня Меженцева. В свои 9 лет она вполне профессиональная артистка, но все-таки на столь ответственном мероприятии ей выступать впервые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745716" frameborder="0"></iframe> Детское «Евровидение» 24 ноября: дуэт из России споет о том, как всем стать счастливыми.Таня Меженцева и Денберел Ооржак выйдут на сцену под третьим номером

Улыбающийся до ушей Денберел Ооржак выглядит куда увереннее. Оно и понятно: 13 лет, совсем взрослый. И потом, он же мужчина, а значит, должен обеспечить на сцене крепкий тыл своей партнерше.

- Мы поделимся с вами нашей радостью! – дипломатично говорит журналистам парень. В Польше он успел побывать в больнице: грохнулся в обморок прямо на сцене во время первой репетиции. Врачи сказали, что это волнения. Шутка ли, выступать на мировую аудиторию в таком нежном возрасте? Но сейчас, к счастью, все хорошо.

Денберелу 13 лет. Фото: Предоставлено пресс-службой Академии Игоря Крутого

В воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливицы состоится финал детского «Евровидения-2019». В России в прямом эфире конкурс покажут сразу два канала: детская «Карусель» и НТВ, начало в 18.00 по московскому времени. По результатам жеребьевки наши ребята выступят под третьим номером. Вовсю репетируют: когда на сцене двое, они должны понимать друг друга даже не на сто, а все двести процентов. Камеры рядом с ними даже за кулисами: первые интервью, неожиданные вопросы. В голове наверняка сладкие мысли о нагрянувшей славе, но пока их надо гнать прочь и концентрироваться только на выступлении.

Их познакомила «Детская Новая волна». Татьяна – москвичка, она сама пишет песни, вот и к конкурсной A Time For Us («Время для нас») приложила руку. Денберел – из самой что ни на есть российской глубинки – городка Ак-Довурак в Туве. Но музыка легко стирает границы и расстояния. Тем более, что ребята теперь вместе учатся в Москве в Академии Игоря Крутого.

Детский дуэт из России споет о том, как всем стать счастливыми. Фото: Предоставлено пресс-службой Академии Игоря Крутого

Свою песню дети поют на английском и русском языках. Пронзительная композиция - о том, что нашу планету пора спасать пока не поздно. Клип вообще начинается с того, что некая глобальная катастрофа уже произошла. Выжившим начинать все сначала. Метафоры, преувеличения… Но, если разобраться, так ли далек от правды этот фантастический сюжет?

Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак - "Время для нас (A Time For Us)".

«Наша песня — про дружбу и экологию. Это призыв ко всем детям Земли помочь взрослым спасти наш мир», - говорят дети.

Татьяна - москвичка, Денберел из Тувы. Фото: Предоставлено пресс-службой Академии Игоря Крутого

Конкурс - конкурсом и победить, конечно, хочется. Но пока ребята в том возрасте, когда им хочется просто жить, а не ежесекундно бороться за успех и прочие мирские блага. Они моментально сдружились с «конкурентами» - с конкурсантом из Казахстана Ержаном Максимом, которого в России знают по шоу «Голос.Дети», в первую очередь. Победа – это здорово, но куда важнее, когда все счастливы. Они еще в это верят и своими обезоруживающими улыбками заставляют заново поверить в это нас, взрослых.

Наши ребята моментально сдружились с «конкурентами» - певцами из других стран. Фото: Предоставлено пресс-службой Академии Игоря Крутого

КСТАТИ

В отличие от взрослого конкурса, на детском «Евровидении» зрители имеют право голосовать за участника от своей страны. Сделать это можно будет на официальном сайте шоу junioreurovision.tv. Первый этап онлайн голосования открыт 22 ноября с 22.00 мск и продлится до 17.59 24 ноября мск. Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут.

Победа – это здорово, но куда важнее, когда все счастливы. Фото: Предоставлено пресс-службой Академии Игоря Крутого

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743993" frameborder="0"></iframe> «Дети прекрасно смотрятся вместе»: Киркоров высказался об участниках «Евровидения» от России.

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