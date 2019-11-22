2019-11-22T08:24:53+03:00
Спорт

Пападакис-Сизерон выиграли с мировым рекордом ритм-танец на Гран-При Японии по фигурному катанию

Наш дуэт Степанова - Букин стали вторыми в ритм-танце
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Французы - первые на Гран-При Японии после ритм-танца.Французы - первые на Гран-При Японии после ритм-танца.Фото: REUTERS
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В пятницу, 22 ноября, в японском городе Саппоро стартовали соревнования финального, шестого этапа Гран-При по фигурному катанию нынешнего сезона. Первыми на льду появились танцевальные пары. Они представили свой первый прокат - ритм-танец.

Первое место в этом виде программы досталось лидерам последних сезонов. Французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон одержал победу с мировым рекордом. Они получили 90,03 балла за свое выступление в Саппоро. Прошлое высшее достижение принадлежало тоже французам. Они установили его на домашнем этапе Гран-при этого сезона - 88,69 балла.

Второе место - у наших. Россияне Александра Степанова и Иван Букин выиграли промежуточное серебро, получив от судей 84,07 балла. Третье место - у итальянской пары Шарлен Гиньяр – Марко Фабри, которые заработали от арбитров 82,13 балла.

Произвольный танец пары представят завтра, в субботу, 23 ноября на льду в Саппоро.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Танцевальные пары. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,03 (мировой рекорд)

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 84,07

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 82,13

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,09

5. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 75,09

6. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 74,73

7. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 69,59

8. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 68,80

9. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 68,39

ИСТОЧНИК KP.RU

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