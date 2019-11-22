Вместо справок врачи будут сообщать ГИБДД о болезнях водителей

Многолюдные у наркодиспансеров и комментарий «Чушь какая-то» от президента — вот что потребовалось, чтобы чиновники Минздрава одумались и отложили введение новых правил медкомиссии. Предполагалось, что с пятницы к стандартным визитам к терапевту и офтальмологу добавятся два анализа: мочи на наркотики и крови на алкоголь.

С первым все понятно: полоски-индикаторы быстро сигнализируют о запрещенных веществах. А вот в крови собирались искать специальный CDT-маркер, который проявляется, если человек регулярно прикладывается к бутылке. Проблема не только в том, что наведаться в клинику теперь нужно было бы дважды, чтобы сдать анализы и получить результаты, но и в цене вопроса. Исследование на CDT и так-то дорогая штука (от 3 до 8 тысяч рублей — в зависимости от региона), так лаборатории наверняка еще задрали бы цены. К тому же далеко не везде есть аппарат для этого исследования — оборудование импортное.

- Справедливости ради нужно заметить, что не все было просчитано, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Большинство расходников, которые предстояло применять при этих анализах, они в настоящее время фактически могут быть только импортными. Это абсолютно не коррелируется с теми установками, которое давало и правительство, и глава государства относительно локализации производства.

Теперь у чиновников от медицины есть больше полугода, чтобы просчитать все по уму — введение новых правил отложили до 1 июля 2020 года. Пересматривать решение будут в новом составе: директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко уволилась после разгоревшегося скандала. Именно она выдала положительное заключение на новые правила медосмотра для водителей.

Тем временем о сложившейся ситуации весьма однозначно высказались в Генпрокуратуре.

- Видимо, Минздрав совершил ошибку, которая будет исправлена, - сказал первый заместитель руководителя надзорного ведомства Александр Буксман. - Сейчас медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные о тех, кто состоит на учете как наркоман или алкоголик. В результате зачастую даже такие граждане получают водительские права.

Изменить ситуацию может законопроект МВД: предлагается, что силовики будут получать информацию о здоровье водителей из базы данных Минздрава в электронном виде. Больше того, врачей обяжут сообщать о болезнях, которые могут помешать водителю за рулем, например, о проблемах со зрением. О таком взаимодействии ГИБДД и Минздрав не могли договориться десять лет, и вот теперь поправки в закон готовы. Если документ пройдет все согласования и будет поддержан парламентом, ожидается, что новые правила заработают в 2022-м. Будет ли к тому времени тратить 5000 рублей на анализ крови, неизвестно.

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