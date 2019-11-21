2019-11-21T16:50:22+03:00
Политика

Путин — о новых медсправках для ГИБДД: Чушь какая-то! Как с дуба рухнули!

Президент раскритиковал непроработанное решение минздрава
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин на церемонии запуска движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров. Фото Сергей Карпухин/ТАССПрезидент России Владимир Путин на церемонии запуска движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров. Фото Сергей Карпухин/ТАСС
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Во время открытия первого движения по Московскому центральному диаметру Владимир Путин раскритиковал повышение цен на медицинские справки для ГИБДД.

- Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то! - возмутился президент. - У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят. А сколько миллионов человек возле этой цифры? Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции в правительстве - все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое!

Глава государства согласился, что меры по поддержанию безопасности на дорогах важны, но все решения должны быть подготовлены.

- Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств - это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах, - сказал Путин. - Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы. А если прямо сразу, то субсидировать. Нужно быть готовым, в регионах должно быть оборудование. Все можно сделать, если быть готовым заранее. Как с дуба рухнули!

"Ползарплаты за справку отдавать? Это чушь какая-то", — Путин о повышении стоимости справки от нарколога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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