2019-11-22T19:22:07+03:00
Стоматология инновационных методик и технологий

Зубы за один день: All-on-6

Продолжаем выяснять, как быстро вернуть себе белозубую улыбку
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Чтобы полностью восстановить зубы, сейчас не обязательно ждать по полгода и дольше. Современные методы позволяют все сделать очень и очень быстро. Технология так и называется «зубы за один день».

Итак, быстрый метод восстановления зубов рекомендуется, если у вас:

- Потеря зубов: аденития, частичная или полная.

- Пародонтит.

- Пародонтоз.

- Нет времени на классическую имплантацию.

В статье «Имплантация зубов по технологии All on 4» (активная ссылка) мы выяснили, что это за методика, «все на четырех». Современные клиники используют еще один протокол: All-on-6 (все на шести).

Чем он отличается от All on 4?

В протоколе All-on-6, как понятно из названия, используется 6 имплантов: два в передней зоне и четыре в боковой. Протез фиксируется еще надежнее, нагрузка распределяется более равномерно. Имплантация таким методом возможна и при атрофии костной ткани.

Изначально бренд «Аll-on-4» разработала компания Nobel, а вот теологии All-on-6 таких строгих ограничений по бренду нет. Важно, что протокол подразумевает немедленную нагрузку (что это такое — см. ниже.).

- All-on-6 — протокол, при котором шесть имплантов служат опорой для несъемного мостовидного протеза,- объясняет эксперт «КП», доктор Владимир Сойфер из клиники American Dental (Американская Стоматология). - Протез может включать до 14 искусственных зубов. Важный момент: его устанавливают на импланты немедленно после операции имплантации. Сама операция занимает в среднем от 1до 3 часов.

- Протокол All-on-6 может применяться при средней атрофии костной ткани, в отличие от метода All-on- 4 (показан при незначительной потере костно ткани).

Доктор Владимир Сойфер.

Доктор Владимир Сойфер.

Кому показан метод All-on-6?

- Пациентам с полным отсутствием зубов, с разрушенными или подвижными зубами, которые в любом случае нужно удалять.

- При использовании 4 имплантов ZIGOMA(название All-on-6 условное тк 4 импланта Zygoma не является классической схемой All-on-4 если не сопровождается постановкой дополнительных коротких имплантов до количества 6 что само по себе — коммерческий трюк) может применяться при курении и воспалительных заболеваниях полости рта, то есть при пародонтите - в отличие от традиционных методов имплантации.

Как все происходит?

Сначала проводится диагностика костной ткани на компьютерном томографе. Врач оценивает состояние пациента и составляет план лечения.

Дальше этап 3D моделирования. Выбираются подходящие импланты, которые виртуально расставляются на прототипе вашей челюсти. Моделируется расстановка зубов с учетом особенностей черт лица.

Как мы уже сказали, чтобы установить протез, применяют шесть имплантов. И тут есть свои особенности:

В боковых отделах челюсти импланты устанавливают под углом, чтобы предотвратить повреждение анатомических структур и максимально распределить нагрузку на угловой конструкции поставленных имплантов.

Имплантация происходит одновременно с удалением зубов. И импланты устанавливают в лунки удаленных зубов проходя под углами через септу и кортикальную ткань кости.

При традиционной установке имплантов по протоколу All-on-6(без использования Zygoma) затрагиваются все слои кости, в том числе скуловая кость, в отличие от традиционных методов имплантации и протокола All-on-4.

До и после.

До и после.

Скуловая имплантация

При методике All-on-6 могут применяться зигоматические импланты — и они устанавливается в скуловую кость. Эти импланты длинные, до 6 см. Используются они только на верхней челюсти – проходят сквозь челюстную кость и крепятся в скуле. Фиксацию протеза проводится в тот же день после хирургии или на день или два позже.

- Скуловая имплантация может быть проведена в рамках любого из перечисленных протоколов: и All-on-6, и All-on-4.- уточняет наш эксперт. - Используются импланты, которые фиксируются в скуловой кости, то есть выходят за границы челюстей.

Что такое немедленная нагрузка

Это значит, что протез врач ставится сразу – в течение 2-3 дней после установки имплантов. И пациент сможет сразу начать полноценную жизнь (не придется ходить без зубов), жевать твердую пищу, а не перебиваться на жидкой — как бывает при других видах имплантации. При немедленной нагрузке реабилитация происходит гораздо быстрее и эффективнее. А главное, не нужно искусственно наращивать костную ткань — что занимает время и силы пациента.

- Это в первую очередь удобно самому пациенту, - перечисляет плюсы немедленной нагрузки доктор Владимир Сойфер. - Не надо приходить в стоматологическую клинику по 20 раз, заниматься костной пластикой, растягивать «удовольствие» на полтора два-года. Протокол с немедленной нагрузкой — это один, максимум три дня работы — и тема закрыта.

Многие ошибочно полагают, что при классическом методе имплантация выйдет дешевле. На самом деле вы отдадите примерно такую же сумму, но сама процедура значительно растянется во времени.

Подумайте сами: как лучше — с минимумом травматизма и неприятных ощущений «отстреляться» за несколько дней, или мучиться в течении полугода, а то и дольше?

До и после.

До и после.

ВАЖНО!

Противопоказания к имплантации зубов

Есть заболевания и состояния, при которых протезирование запрещено. Это:

√ Заболевания крови. Нарушения свертываемости крови, гемофилия, гемолитические анемии, талассемия и тд.

√ Онкологические заболевания.

√ Диабет. (Если он контролируемый, то протезирование возможно под присмотром профильных врачей)

√ Туберкулез.

√ Некоторые сердечно-сосудистые заболевания, такие как тяжелая, неконтролируемая гипертония.

√ Тяжелые иммунные заболевания: красная волчанка и др.

ВИЧ, иммунодефиците состояния.

√ Остеопороз у женщин и мужчин.

Остеопароз - это заболевание, связанное с недостатком кальция в костях, - объясняет наш эксперт. - Кости становятся более хрупкими и легко повреждаются — в том числе кости черепа. Если при данном заболевании пытаться что-то внедрять в кость, то велика вероятность некроза. То есть имплантация бесполезна: имплант просто не приживется.

В любом случае, если у вас есть какие-то заболевания, перед процедурой лучше бы заручиться разрешением своего терапевта или лечащего врача.

О возможных осложнениях после имплантации и о том, как правильно выбирать врача и клинику - в следующих заметках в разделе на сайте (ссыль).

ЦЕНА ВОПРОСА

Для протокола All-on-6: 230 000 - 300 000 рублей.

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