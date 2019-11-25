Президент Колумбии под давлением протестующих начал национальный диалог

Ситуация в Колумбии, которая была потрясена многотысячными забастовками в четверг и пятницу, потихоньку нормализуется. В воскресенье демонстрации носили не столь многочисленный характер, а власти пошли на уступки, начав диалог с губернаторами департаментов и мэрами городов, чтобы обсудить наболевшие социальные проблемы. В итоге на воскресной встрече были определены шесть ключевых тем, которые будут обсуждаться с гражданским обществом - борьба с коррупцией, модернизация системы образования, улучшение ситуации с равенством граждан, повышение качества жизни в зонах вооруженного конфликта, защита окружающей среды и укрепление органов власти.

Прислушаться к обществу президент Иван Дуке решил после пятничных протестов, которые стали продолжением национальной забастовки, прошедшей в четверг по всем крупным городам страны. Вдохновившись результатами митингов, лидеры оппозиции призвали своих сторонников выйти на улицы и в пятницу, в результате чего «народные массы» снова заполонили города. Правда в этот раз протестующие были настроены куда более воинственно. Особенно досталось столице Боготе, где вандалы начали громить общественный транспорт и магазины. В результате пострадали 76 станций наземного автобусного метро и 79 автобусов.

Под впечатлением от такой «волны народного гнева» президент был вынужден объявить комендантский час, запретить продажу алкоголя и расставить на улицах дополнительные военные патрули.

Акции протеста уже привели к гибели трех человек, а в субботу этот кровавый список пополнился тремя полицейскими. Сотрудники органов правопорядка были убиты в результате взрыва грузовика у участка Сантандер-де-Киличао в департаменте Каука. Заряд был такой мощности, что после детонации в буквальном смысле содрогнулся весь город. Колумбийцы опробовали новую тактику «касероласо», которую давно облюбовали их соседи из Венесуэлы. Она заключается в равномерном постукивании половниками, ложками да и вообще любым предметом по кастрюлям, что символизирует презрение к власти. В последние дни кастрюли звучали с улиц, из окон домов и машин, а во время выступления Дуке в течение 4 минут звон кухонной утвари разносился по Боготе почти без перерыва.

Удивительно, но к протестам подключились и районы, которые исторически были оплотом партии Дуке «Демократический центр». Особенно впечатляющим были демонстрации во втором по значимости городе страны Медельине, который является родиной «крестного отца» нынешнего главы государства — Альваро Урибе. Урибе, возглавлявший Колумбию в 202-2010 годах, всегда имел высочайшие рейтинги благодаря своим успехам в борьбе с левыми повстанцами, и во многом благодаря ему Дуке и был выбран на высший пост. Тем не менее, похоже, что действующие власти теряют популярность в этом стратегическом пункте — помимо антиправительственных акций месяц назад их кандидат проиграл на выборах мэра.

Пожалуй, самым главным итогом нынешних протестов является тот факт, что колумбийское общество значительно поменяло свои взгляды за последние несколько лет. В стране никогда не было опыта проведения общенациональных манифестаций, за исключением маршей 1977 года, когда профсоюзы вывели на улицы более миллиона протестующих. Собственно это и понятно, ведь движение за социальные права в этой стране в основном находилось «в тени» вооруженного конфликта с партизанами, а многие активные участники предпочитали как раз и уходить к повстанцам, чтобы защищать «права народа» с оружием в руках. В этот раз эффект от протестов был масштабным — 207 тысяч участников, акции во всех департаментах, практически полная остановка всей страны на сутки.