В Колумбии прошла одна из крупнейших общенациональных забастовок за последние 40 лет

С каждой новой неделей Латинская Америка все сильнее набирает "протестные обороты". Сначала были Чили и Эквадор, потом Боливия, и вот теперь и в Колумбии прошла крупнейшая общенациональная акция против действующего правительства Ивана Дуке. В четверг манифестации прошли во всех крупнейших городах страны, а всего, по предварительным данным, в них приняли участие 207 тысяч человек.

Начались акции протеста вполне мирно, но со временем их участники стали себя все более вызывающе. Демонстранты начали закидывать полицию камнями и "коктейлями Молотова", принялись громить магазины и жечь покрышки. В итоге власти были вынуждены ввести комендантский час и усилить и без того жесткие меры безопасности. Пока обошлось без убитых, пострадавшими числятся почти 80 человек.

С учетом опыта соседей по региону, в администрации Дуке серьезно опасались, что протесты могут вылиться в массовые беспорядки, поэтому заранее вывели на улицы десятки тысяч сотрудников правоохранительных органов и ввели в вооруженных силах состояние повышенной боевой готовности. Более того, миграционная служба даже закрыла на два дня все пункты пропуска на границе, чтобы исключить попадание "неблагонадежных элементов", прежде всего - венесуэльцев, которые могли бы дестабилизировать ситуацию. Дуке даже разрешил губернаторам и мэрам применять особые меры для стабилизации населения - запрещать ношение оружия, продажу алкоголя и вводить комендантский час.

Эти марши протеста имеют важное значение для противников нынешней власти. Изначально они планировались как студенческие митинги, однако затем к организации подключилась оппозиция, и в итоге все мероприятие стало общенациональной забастовкой.

Причина этой акции банальная - недовольство людей экономической ситуацией и социальной политикой правительства. Среди непопулярных мер, например, инициатива о сокращении минимальных заработных плат для молодых специалистов до уровня 75 процентов от "взрослых" окладов и фактическая ликвидация государственной системы пенсионного обеспечения. Хотя сам Дуке и заявлял, что не собирается проводить подобные реформы, но они часто звучали из уст его соратников по партии. На этом фоне подросла и безработица, которая превысила 10 процентов. В результате на сегодняшний день рейтинг самого главы государства,который занимает этот пост всего лишь полтора года, составляет 26 процентов.

Помимо чисто экономических трудностей у нынешних колумбийских властей есть проблемы посерьезнее, например, непрекращающиеся убийства профсоюзных и индейских лидеров в сельских районах, кроме того перед ними маячит перспектива возобновления борьбы партизанами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), с которыми в 2016 году было заключено перемирие.

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