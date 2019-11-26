«Поколение-2019»: Диалог разных культур начинается здесь

Общение без границ

Про наставников команд можно написать отдельную историю. За спиной у каждого огромный творческий путь. Им есть чем поделиться с молодежью.

Международный дипломат, журналист, режиссер Анна Харламенко работает в исполнительном комитете СНГ, представляя Молдавию. Межнациональные отношения для нее профессиональная тема.

- У меня в группе 18 человек девяти национальностей. Очень интересные молодые люди. Глаза горят, огромное желание работать и учиться новому. Разбила их по направлениям - сценаристы, режиссеры, постановщики... Разрабатываем ролик с идеей «мы разные, но одна семья».

Впервые работаю в подобном лагере и вижу, какие это огромные ответственность и труд. Совместная работа очень сближает ребят, стирая границы между разными регионами и национальностями.

Продюсер, актер Анатолий Бурносов - наставник двух команд из восьми. С ребятами Анатолий на практике проходит полный цикл производства короткометражного кино. И все бы ничего, но...

- Времени катастрофически не хватает. Мне важно, чтобы ребята сами придумали тему и разработали идею. А дальше я помогал им на уровне режиссуры. Мне очень нравятся серьезность, честность и глубина, с которыми ребята воспринимают творческие задания. Они очень стараются, но воплотить все творческие задумки, к сожалению, не получится. У нас всего пять дней на работу.

Наша тема - оскудение российской культуры из-за исчезновения национальных языков.

Режиссер, продюсер, руководитель медиахолдинга «Культура наций» Марина Забелина со своей командой снимает ролик на тему межнациональных отношений и спорта.

- В моей группе большинство - спортсмены. Поэтому мы быстро определились с идеей видео. Мы изначально определились, что они должны все сделать сами. Но под нашим руководством. Здесь много творческих ребят. Любопытно наблюдать, как в общении они открывают для себя новый мир. Мы снимаем программы в разных регионах. И я с удивлением открыла, что многие герои наших программ находятся здесь. Значит, это уже готовые лидеры.

Актриса кино и театра, драматург, поэт, журналист, общественный деятель, мастер спорта по фигурному катанию, член Союза писателей, Союза театральных деятелей, Союза кинематографистов Елена Скороходова:

- Я была изначально дальше всех наставников от понимания своей роли в этом лагере. Взяла с собой все, чтобы заниматься с группой актерским мастерством, потому что я это умею. Никаких других идей и концепций. Да и опыт участия в съемках в качестве режиссера у меня небольшой. И тут свалилась задача: снять социальный ролик на межнациональную тему. Мозг судорожно заработал в поисках идей. Хотелось чего-то небанального, веселого, но и разумного, доброго, вечного. И еще я знала, что сниматься должна вся моя группа. «Каждому актеру по крупному плану!» - такой был негласный лозунг.

Весь наш пятиминутный ролик (три новеллы) снят за 6 часов с перерывом на обед. Это нечеловеческая выработка. Больше всего мне запомнился Влад Труш. Фантастический парень! Он помогал мне больше остальных. Ночами сидел, монтировал титры. Очень цельная личность! Я так ему и сказала: «Ты - надежда России».

Хотя все дети были хорошими. Я звала их детьми, потому что это важно с актерской точки зрения. Чтобы они были в работе доверчивы и наивны, как дети. Думаю, это сработало.

Режиссер-документалист Игорь Морозов:

- Для меня это было не только наставничество, но и учеба. Ребята учились у меня, я - у них. Ведь у них совсем другой взгляд на мир. Мы, взрослые, закрыты шорами из ипотек и кредитов, из проблем семейных и служебных. И мне, конечно, хотелось увидеть себя таким же, 18-летним, только начинающим открывать для себя этот прекрасный мир.

Итогом нашей работы стал социальный ролик «Человек». Он о межнациональных отношениях, идею они уловили в наших беседах.

В первый день знакомства мы очень много говорили об этой теме. Теме, касающейся не только всей нашей многонациональной страны, но и всего мира. Очень приятно, что они услышали меня.

Сначала мне было непросто заставить их думать и работать, тем более в этой сложной и незнакомой для них области. Я уделял много внимания мелочам и постарался, чтобы они прошли все стадии кинопроизводства, от идеи до подготовки, от съемок до монтажа. Мне удалось создать не только команду, но и полноценный съемочный коллектив. И не важно, что они выберут в итоге другую профессию, важно, что они научились работать в команде, где общий успех зависит от каждого. И подтверждением стала заслуженная, как мне кажется, награда.

Мы до сих пор общаемся в общей группе и через личные сообщения, а значит, работа продолжается!

Смена прошла не только познавательно, но и весело.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Откуда вы приехали? - обратился к участникам лагеря олимпийский чемпион баскетболист Сергей Тараканов.

- Магадан, Марий Эл, Ростов-на-Дону, - послышалось в ответ. - Архангельск, Хакасия, Волгоград, Ставрополь, Питер, Дагестан, Греция, Киров, Югра, Азербайджан, Камчатка, Приморский край...

С такой переклички началась встреча спортсмена с участниками молодежного лагеря «Поколение», организованного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).

Лагерь проходит не первый год, всякий раз собирая молодежь из разных уголков страны и ближнего зарубежья. Вот и сейчас в подмосковный ДОЛ «Литвиново» съехались ребята 30 национальностей из 52 регионов.

- Лагерь «Поколение» стал той площадкой, где национальные различия служат основой для диалога и объединения, а не соперничества, - отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. - Главный результат в том, что ребята продолжают общаться после окончания работы лагеря, ездят друг к другу в гости, вместе реализуют социальные проекты.

Как и в предыдущие годы, программа лагеря насыщенная - лекции, концерты, встречи с известными личностями: представителем МИД Марией Захаровой, космонавтом Олегом Артемьевым, чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, актрисой Юлией Зиминой, чемпионом мира по кикбоксингу Владимиром Минеевым, олимпийским чемпионом Сергеем Таракановым...

За пять дней пребывания в лагере участники учатся снимать кино. Короткометражное. Ребят разбивают по группам, каждая из которых должна представить социальный ролик на тему межнациональных отношений. Если в прошлые годы это была самостоятельная работа, то ныне у команд появились профессиональные наставники - режиссеры, продюсеры, операторы, монтажеры.

Советник руководителя ФАДН России Диана Федосова рассказала, что цель лагеря - научить ребят общаться, взаимодействовать, вместе выполнять поставленные задачи. По сути, незнакомые люди должны в считаные дни наладить диалог и выдать совместный результат.

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