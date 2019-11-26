Аварский бы выучил только за то...

…сегодня в России зарегистрирован 151 язык. На грани исчезновения 18 из них. За последние 150 лет не стало 15 языков (из них 7 - в постсоветское время). Но сегодня этот процесс замедлился.

...в России проживают 193 народа. Они говорят на языках, относящихся к 14 языковым семьям. 89% соотечественников общаются на языках индоевропейской группы, в том числе русском и украинском. В республиках Федерации государственными числятся 37 языков. Это куда меньше, чем в Китае, Индии, Индонезии, странах - чемпионах по количеству народов и народностей, языков и диалектов. Но, по словам представителя ЮНЕСКО Евгения Кузьмина, многие эксперты приводят нашу страну в пример: «Если где-то и сохранится языковое многообразие, то оно сохранится в России».

...по переписи 2010 года в России русским владеют почти 143 млн, на втором месте - татарский - 5,3 млн, больше миллиона говорят на чеченском, башкирском, чувашском и армянском. Но гинухским (Дагестан) владеют 5 человек, орочским (Хабаровский край) - 8, крымчакским - 2, караимским (Северный Кавказ) - 3, плюс десятки языков, количество носителей которых можно пересчитать по пальцам. Но эксперты уверены: исчезновение очередного языка в переписи 2020 года российским народам не грозит.

Картина оптимистичная, но проблем много. Их озвучивали выступавшие на форуме «Языковая политика: общероссийская экспертиза», организованном Федеральным агентством по делам национальностей. Среди главных - бюрократические проволочки, невозможно издать учебники и методички, катастрофическая нехватка специалистов, снижение популярности национальных языков.

Выступавшие предлагали и пути решения - изучать родной язык начиная с детского сада, придумывать интересные детям формы подачи, мобилизовать лингвистов, поощрять энтузиастов (в том числе материально)… Каждый второй требовал вспомнить советские наработки и узаконивать их.

С XVIII века любая власть в России прилагает усилия по сохранению многообразия культур и языков народов страны. Зачем? А затем, что Россия - связующее звено между Востоком и Западом. Например, знающий татарский или башкирский может довольно свободно общаться с гражданами двух десятков стран - от Западного Китая до Турции. Финно-угорские языки - коми, марийский, удмуртский, эрзянский и другие - похожи на скандинавские. Эти языки тысячу лет оказывают большое влияние на нашу культуру в центре и на севере европейской части России. Именно тут корни огромной части нашего фольклора. Трудно представить, но чувашский - прямой потомок языков таких древних народов, как гунны, булгары, хазары... Чем не повод для гордости?! И не только представителей перечисленных народов, но и всех жителей страны.

Закон «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 № 1807-1 не только подтверждает право гражданина любой национальности говорить и учиться на родном языке, но и предусматривает ответственность тех, кто пытается этому помешать. Не самая богатая Республика Дагестан тратит изрядную часть бюджета на финансирование национальных театров, музеев, библиотек. В этом субъекте Федерации говорят почти на 50 языках! Для детей народов Севера создают специальные интернаты, чтобы они не забывали свои языки, пока родители живут и работают на дальних стойбищах. Кроме того, активно действуют выездные бригады педагогов, которые учат детишек прямо в чумах и ярангах…

Лингвисты сходятся в страшном прогнозе: к концу XXI века количество языков народов земли сократится вдвое. Последний раз языки считали в 2005 году. Насчитали 6912. Тогда же выяснилось, что в мире лишь 3% людей говорят на 96 процентах языков, а в среднем на один язык приходится 30 тысяч его носителей. При этом в 2005 году насчитали 360 языков, на каждом из которых говорило менее 50 человек.

Конечно, радостно от того, что в деле сохранения мультикультурализма Россия лидирует. Но для того чтобы сохранить лидерство, нам всем - хоть русским с татарами, хоть орочам с ижорами - надо приложить массу усилий.

ТАК И СКАЗАЛ

Директор Института языкознания РАН, член жюри конкурса «Ключевое слово» Андрей Кибрик:

- Нам нравится жить в мире, где растет много цветов и деревьев, где обитает множество животных. Казалось бы, для чего их сохранять? Пусть по всей планете растет одно дерево. То же касается языков: если природа или бог распорядились так, чтобы языков было много, пусть они все живут и развиваются. Да, невозможно заставить людей говорить на том языке, на котором они говорить не хотят. Но можно человека заинтересовать, создать условия для того, чтобы он изучил родной язык.

Найдено «Ключевое слово»

ФАДН России объявило победителей III Всероссийской премии, направленной на сохранение языкового разнообразия.

В этом году на соискание премии «Ключевое слово» поступило более 700 заявок почти из всех регионов. Экспертный совет, в состав которого вошли известные ученые, политики и общественные деятели, выбрал лучшие проекты.

Лучший мультимедийный проект

Центр онлайн-школы обучения татарскому языку «Ана теле» Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета; компания EF Corporate Language Learning Solutions в России и странах СНГ.

Лучший издательский проект

Группа авторов за публикацию книги «Легенда на рыбьей коже», проиллюстрированной работами уйльтинских мастериц на рыбьей коже.

Лучший научный проект

Проект «Большой толковый словарь якутского языка - новый тип толкового словаря в тюркских языках» группы ученых Северо-Восточного федерального университета. Над изданием работало несколько поколений языковедов с 1972 года. Сейчас труд насчитывает 15 томов. При составлении было подготовлено три миллиона карточек со словами.

Лучшая социальная инициатива

Проект Башкирской Википедии «Вики-бабушки» и Телерадиокомпания «Русский мир».

За сохранение малых языков

Награждены Анастасия и Николай Куриловы за «Музыкальный весeлый букварь» и коллектив КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» за организацию просветительского проекта «Школа тундровика».

Социально ответственный бизнес

За системную поддержку языков коренных малых народов Севера награждена компания «НОРНИКЕЛЬ».

Специальная номинация «За особые заслуги»

Награждена заведующая лабораторией Института языкознания РАН Ольга Казакевич.Зачем все это многоголосье, когда есть русский?

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