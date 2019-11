Канадские учёные обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину

Канадские учёные уверены, что их открытие поможет создать эффективное лекарство для заядлых курильщиков, мечтающих навсегда покончить с этой вредной привычкой. Исследователи из Торонтского университета обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину, что позволит разработать препараты нового типа, которые будут формировать негативный условный рефлекс организма на табак.

Специалисты отмечают, что никотиновая зависимость — это сложное физиологическое расстройство, возникающее под влиянием многих факторов. Считается, что первые выкуренные сигареты одновременно вызывают и удовольствие, и отвращение. Причем за эти противоположные ощущения отвечают две группы клеток — различные популяции нейронов, которые в одной и той же области мозга. А когда у человека курение уже превращается в привычку, работа мозга нарушается: вместо изначального отвращения появляется желание получить новую дозу никотина.

Никотиновая зависимость — сложное физиологическое расстройство, первые выкуренные сигареты производят двойное воздействие на мозг — они одновременно вызывают и удовольствие, и отвращениеФото: REUTERS

Проведя серию экспериментов на мышах, учёные определили клетки, отвечающие за неприятие курения. Для опытов исследователи специально вывели лабораторных грызунов, генетически лишённых никотиновых рецепторов: такие мыши изначально неспособны испытывать какие-либо эмоции от воздействия никотина. Подопытным поочередно вводили никотиновые рецепторы в различные группы нейронов и воздействовали на них большими дозами никотина.

Так исследователям удалось выяснить, что удовольствие вызывают нейроны, вырабатывающие гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), а неудовольствие – те, которые производят дофамин (ранее считалось, что это вещество вызывает только положительные эмоции). Обе группы нейронов находятся в области мозга, отвечающей за приятные ощущения и формирование привычек – зависимости от того, что приносит удовлетворение.

Учёные утверждают, что новый препарат будет вызывать резкий отрицательный рефлекс организма на никотинФото: Евгения ГУСЕВА

«Теперь мы знаем, что никотин поражает разные популяции нейронов в одной области, откуда нейроны проецируются в различные участки мозга», - говорит научный руководитель этого исследования, преподаватель нейропсихологии Торонтского университета Тарин Гридер.

Ученые отмечают, что разработанный на основе их выводов препарат по воздействию на курильщиков будет похоже на дисульфирам, провоцирующий сильную тошноту у алкоголиков при употреблении спиртного, передает телеканал RT со ссылкой на журнал Национальной академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences.

