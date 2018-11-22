Бросил курить. Что дальше?

«Нет ничего проще, чем бросить курить, - я сам проделывал это уже десятки раз», – говорил Марк Твен. Практически каждый курильщик хотя бы раз в жизни бросал. Кому-то удалось отказаться от этой привычки, кто-то вернулся к ней спустя какое-то время. Самое главное в процессе отказа от курения – осознать, какой вред каждая сигарета наносит организму, и бросить ее раз и навсегда.

Что происходит в организме человека, который бросил курить

+ Через 8 часов половина никотина и окиси углерода уйдет из крови. Скорее всего, в этот период резко потянет закурить, чтобы восполнить привычный химический баланс. Это навязчивое желание можно перебить: займитесь интересным делом, выпейте стакан воды с лимоном или пожуйте жевательную резинку.

+ Через 12 часов уровень окиси углерода в крови придет в норму, и организм начнет получать больше кислорода.

+ Через 48 часов уходят остатки никотина. Могут появиться симптомы никотиновой абстиненции: головокружение, голод, усталость, апатия. Именно здесь многие курильщики «ломаются» и возвращаются к сигарете.

+ Через месяц организм окончательно очищается от последствий курения, мозг привыкает обходиться без «поддержки никотином», кожа и волосы становятся более чистыми и здоровыми.

ВАЖНО!

На 10-й месяц может вернуться навязчивое желание закурить: активизируются участки мозга, отвечающие за удовольствие. Если пережить этот период, то организм больше практически не будет напоминать о вредной привычке.

Как можно снизить вред от курения

Если бросить курить пока никак не удается, стоит придерживаться нескольких простых правил:

1. Не курите сразу после пробуждения. Дайте организму «проснуться».

2. Не курите натощак. Это особенно вредно для пищеварительной системы. Даже небольшое количество еды создаст «защитный слой» для слизистой пищевода и желудка и даст выделяющемуся желудочному соку поле для деятельности.

3. Не курите после физической активности. Спортивные упражнения, прогулки по парку или занятия сексом стимулируют активное кровообращение, а значит, поступающие с дымом от сигареты смолы и угарный газ быстрее разносятся по организму и остаются в тканях в больших, чем обычно, количествах.

4. Не сочетайте алкоголь и сигареты. Двойная доза отравляющих веществ повышает риск возникновения колоректальных полипов и рака прямой и толстой кишки.

5. Включите в свой рацион больше витаминов, особенно витамина С – у курильщика потребность в нем в 2,5 раза выше, чем у некурящего, ведь приходится бороться с увеличенным количеством свободных радикалов. Лучше всего получать эти витамины из пищи: цитрусовых, киви, сладкого перца. Полезны в рационе и полиненасыщенные жирные кислоты, которые можно найти в рыбе (или рыбьем жире) и масле холодного отжима.

Прежде чем открыть пачку сигарет, взгляните на фотографию, напечатанную на ней: возможно, она мотивирует вас отказаться от потребности закурить прямо сейчас.