2019-11-26T12:45:31+03:00
Экономика

Более 40 спикеров примут участие в V Российско-британском бизнес-форуме

Мероприятие пройдет 27 ноября в Лондоне
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Стал известен полный состав спикеров и участников деловой программы юбилейного, V Российско-британского бизнес-форума, который состоится 27 ноября 2019 года в Лондоне, в вестминстерском конференц-центре QueenElizabethIICentre. Ключевая тема РББФ-2019 – «Цифровая инфраструктура и индустрии».

Центральное мероприятие деловой программы – пленарная сессия «Внешнеэкономические приоритеты России и Великобритании в новых условиях». В сессии примут участие: заместитель Министра экономического развития РФ Вадим Живулин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингc, генеральный директор InvestUK Руперт Гатер. Модератором пленарной сессии выступит американский журналист Райан Чилкоут.

В рамках деловой программы V Российско-британского бизнес-форума пройдут панельные сессии и дискуссии, на которых обсудят вопросы «цифровых трендов» в международном бизнесе, развития глобальных производств, реализации экспортного потенциала, а также круглый стол, посвященный налаживанию диалога и обмену опытом между российскими и британскими организациями в таких областях, как новые методы строительства, инновационные стройматериалы и ИТ-решения, энергоэффективность и защита окружающей среды.

Впервые в рамках РББФ пройдет конференция «Соотечественники-предприниматели: перспективы сотрудничества», в которой примут участие более 100 соотечественников-предпринимателей, представители российской власти и бизнеса, Правительства Москвы, дипломатического корпуса. Мероприятие посвящено вызовам и перспективам деловой и социальной активности соотечественников за рубежом. Участники обменяются опытом и планами реализации мероприятий в зарубежных странах, вовлекающих соотечественников из различных деловых кругов. Среди ключевых тем также вопросы взаимодействия с соотечественниками, вопросы поддержки культуры и языка.

Организаторами РББФ-2019 выступают Торговое представительство России в Великобритании и Фонд Росконгресс. Форум проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ при поддержке Посольства РФ и более 30 российских и международных организаций.

Полная деловая программа VРоссийско-британского бизнес-форума размещена на официальном сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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