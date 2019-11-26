"Ставить крест на себе нельзя": Константин Хабенский рассказал о борьбе с онкологией детей

Первая жена Константина Хабенского в 2008 году умерла от рака мозга. В память об Анастасии Смирновой актер продолжает заниматься благотворительным фондом, который создал вместе с возлюбленной. Артист помогает детям бороться с онкологическими заболеваниями.

"Вы раньше узнали, чем Настя, что ей осталось 1,5-2 года?", - поинтересовалась Ирина Шихман у Константина Хабенского, который стал героем нового выпуска YouTube-шоу "А поговорить?".

На это 47-летний актер ответил: "Думаю, человек, который сталкивается с этой историей, узнает все раньше даже врачей. Интернет тогда уже работал, все было под рукой". Тогда и пришла идея ему и супруге организовать фонд, где бы дети с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получали всю необходимую помощь. Артист по сей день направляет значительную часть своего заработка на благотворительность.

Хабенский уверен, что, несмотря на тяжесть диагноза, никогда нельзя забывать о радостях жизни. "Им нужно говорить идти вперед. Нужно делать то, что просят врачи. Ставить крест на себе нельзя... Всякое может быть. Бывает черт знает что, в хорошем смысле", - заявил Константин.

Он не скрывает, что тяжело переживал потерю первой жены и боялся предать ее память созданием новых отношений, потому вторая женитьба далась ему нелегко. "Были ли у вас мысли, не предам ли я память жены?", - спросила его ведущая. "Конечно. Скажите, как человек, по идее Создателя, должен жить - в любви или в страданиях? В любви. Забыть - значит предать", - заявил актер.

Константин также признался, что страдает из-за комплекса работающего отца. Но все свое время старается посвятить сыну от брака с Анастасией Смирновой, который живет с бабушкой в Барселоне, и двум дочкам. Шесть лет назад Хабенский женился на актрисе Ольге Литвиновой. "Да, у меня есть такой комплекс. Я из-за этого действительно страдаю и понимаю, что сделать с собой ничего не могу. Это не лечится", - резюмировал Хабенский.