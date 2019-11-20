2019-11-20T17:27:23+03:00
Звезды

Потерявший жену Константин Хабенский сделал откровенное признание

Актер впервые рассказал, чего боится на самом деле
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Константин Хабенский.Актер Константин Хабенский.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Константин Хабенский редко дает интервью и практически никогда не говорит о личной жизни. Более десяти лет назад актер пережил смерть жены Анастасии Смирновой. Женщина умерла от опухоли головного мозга, когда ее сыну был год. Во второй раз артист женился летом 2013 года на коллеге Ольге Литвиновой. Супруги воспитывают двух дочерей.

Ольга Литвинова и Константин Хабенский в 2016 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ольга Литвинова и Константин Хабенский в 2016 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

Константин Хабенский много работает. Только за последнее время на экраны вышли семь полнометражных работ с участием звезды. Все-таки прокормить троих детей не так-то и просто. Старший наследник Иван проживает с бабушкой в Испании, а две лапочки-дочки занимают все свободное время многодетного отца.

Из-за занятости артист не всегда успевает даже посетить врачей. При этом, Константин называет проблемы со здоровьем самой большой неприятностью, которая может случиться с человеком. "Боюсь болезней. Поначалу ты боишься болезней, поскольку это неприятно. Потом, когда повзрослеешь, начинаешь бояться болезней, так как они доставят неудобство окружающим", - цитирует его "СтарХит".

Артист также переживает, что однажды все его достижения окажутся никому не нужны. Кроме того, для Хабенского очень важно одобрение детей. Константин мечтает, чтобы на склоне лет наследники действительно гордились достижениями отца.

"Какую-то часть жизни нужно оставить для себя. Другую следует прожить так, чтобы родители гордились. Третью необходимо провести так, чтобы твои дети в итоге сказали, какой ты молодец", - заявил 47-летний актер.

Хабенксий и Бондарчук зажигательно танцуют под песню Антохи MC.

ИСТОЧНИК KP.RU

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