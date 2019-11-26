Екатерина Гамова: Не надо паниковать и накручивать себя раньше времени. Дождемся официальных решений

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало на своем сайте рекомендацию Комитета по соответствию - наложить четырехлетнюю дисквалификацию на участие всех российских спортсменов в международных соревнованиях. Официально наш спорт получит «красную карточку» 9 декабря на исполкоме ВАДА. Этой теме был посвящен «Вопрос дня» в номере на среду, 26 ноября: «Что стряслось с нашим спортом?» Мы попросили ответить на него и Екатерину Гамову...

- Екатерина, так что же, на ваш взгляд, стряслось?

- Подождите, мы сейчас не можем говорить об этом, потому что 9 декабря еще не наступило и рассуждать о том, что будет… Еще неизвестно, что будет.

- Нет, они уже опубликовали на своем сайте рекомендацию…

- Это рекомендация, не более того.

До того, пока окончательно решение не примут, я не могу рассматривать это как дисквалификацию. И забегать вперед никому не советую, и уж тем более нагнетать обстановку, делать ее еще более нервозной, чем она есть.

Для того, чтобы дисквалифицировать всех наших спортсменов, нужно дисквалифицировать - «для начала» - НОК – Национальный олимпийский комитет России. То есть, этого сейчас не происходит, поэтому, думаю, что мы забегаем вперед и говорим ужасы, которых еще нет.

- То есть, вы предлагаете не паниковать?

- Я предлагаю не паниковать и ждать официальных окончательных решений именно от ВАДА, от ОКР нашего, в частности, от его президента, и от Международного Олимпийского комитета. Когда три главенствующих организации выскажут свои официальные заявления, только после этого мы можем как-то обсуждать их и рассуждать на тему, что нам делать дальше.

На сегодняшний момент пока ничего прямо окончательного критичного еще не случилось, мне кажется.

- Вы всегда перед судьбоносным событием такая спокойная? Вы специально хотите и нас настроить на трезвость, да?

- Я из разряда тех людей, которые говорят – давайте не будем раньше времени накручивать себя, и раздувать (пламя) из того, что еще пока не случилось. Ситуация непростая. Понятно, что у всех большие вопросы, тем более, у спортсменов, которые готовятся в Олимпийским играм. И накручивать их еще теми околокулуарными и журналистскими разными высказываниями, которые еще не подтверждены ничем, это только нервировать их в большей степени.

Я просто знаю и понимаю, как непросто спортсменам, и накручивание сейчас лишней такой информации идет только во вред.

Екатерина Гамова: «Пока нет официального решения ВАДА - не надо паниковать, накручивать спортсменов и болельщиков» 00:00 00:00

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