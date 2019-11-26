2019-11-26T16:56:34+03:00
Спорт

Екатерина Гамова: Не надо паниковать и накручивать себя раньше времени. Дождемся официальных решений

Знаменитая волейболистка прокомментировала ситуацию вокруг возможного отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
«Что стряслось с нашим спортом?» Мы попросили ответить на этот вопрос Екатерину Гамову«Что стряслось с нашим спортом?» Мы попросили ответить на этот вопрос Екатерину ГамовуФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало на своем сайте рекомендацию Комитета по соответствию - наложить четырехлетнюю дисквалификацию на участие всех российских спортсменов в международных соревнованиях. Официально наш спорт получит «красную карточку» 9 декабря на исполкоме ВАДА. Этой теме был посвящен «Вопрос дня» в номере на среду, 26 ноября: «Что стряслось с нашим спортом?» Мы попросили ответить на него и Екатерину Гамову...

- Екатерина, так что же, на ваш взгляд, стряслось?

- Подождите, мы сейчас не можем говорить об этом, потому что 9 декабря еще не наступило и рассуждать о том, что будет… Еще неизвестно, что будет.

- Нет, они уже опубликовали на своем сайте рекомендацию…

- Это рекомендация, не более того.

До того, пока окончательно решение не примут, я не могу рассматривать это как дисквалификацию. И забегать вперед никому не советую, и уж тем более нагнетать обстановку, делать ее еще более нервозной, чем она есть.

Для того, чтобы дисквалифицировать всех наших спортсменов, нужно дисквалифицировать - «для начала» - НОК – Национальный олимпийский комитет России. То есть, этого сейчас не происходит, поэтому, думаю, что мы забегаем вперед и говорим ужасы, которых еще нет.

- То есть, вы предлагаете не паниковать?

- Я предлагаю не паниковать и ждать официальных окончательных решений именно от ВАДА, от ОКР нашего, в частности, от его президента, и от Международного Олимпийского комитета. Когда три главенствующих организации выскажут свои официальные заявления, только после этого мы можем как-то обсуждать их и рассуждать на тему, что нам делать дальше.

На сегодняшний момент пока ничего прямо окончательного критичного еще не случилось, мне кажется.

- Вы всегда перед судьбоносным событием такая спокойная? Вы специально хотите и нас настроить на трезвость, да?

- Я из разряда тех людей, которые говорят – давайте не будем раньше времени накручивать себя, и раздувать (пламя) из того, что еще пока не случилось. Ситуация непростая. Понятно, что у всех большие вопросы, тем более, у спортсменов, которые готовятся в Олимпийским играм. И накручивать их еще теми околокулуарными и журналистскими разными высказываниями, которые еще не подтверждены ничем, это только нервировать их в большей степени.

Я просто знаю и понимаю, как непросто спортсменам, и накручивание сейчас лишней такой информации идет только во вред.

Екатерина Гамова: «Пока нет официального решения ВАДА - не надо паниковать, накручивать спортсменов и болельщиков»

00:00
00:00

В ТЕМУ

Российскому спорту грозит "красная карточка" от ВАДА: ответы на 7 главных вопросов о допинговом скандале

"КП" анализирует, чем закончится громкое дело, которое тянется не первый год (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Локомотив - Байер 26 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Локомотив - Байер 26 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 5 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Алексей Олейник — Морис Грин: Укротитель «Удава» против суринамского нокаутёра
Несмотря на два поражения подряд американский промоушен решил дать шанс одному из уважаемых в мире ММА ветеранов с постсоветского пространства Алексею Олейнику выступить в рамках основного турнира UFC 246
Новости 24
В Госдуме напомнили о новых льготах после отмены пособия в 50 рублей
NBC News: Территорию Белого дома перекрыли из-за нарушения воздушного пространства
Глава Минспорта России сообщил, что РУСАДА может защитить российский спорт
В храме Росгвардии прошло богослужение в честь первого командующего войсками правопорядка России
Владимир Путин раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Зеленским
Компания, которая печатает британские фунты, близка к банкротству
Владимир Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»
Президент Эстонии призвала объединить усилия против «российской агрессии»
Первая леди Украины продает свои платье на аукционе
В МОК призвали разрешить выступить на Олимпиаде не замешанным в истории с допингом российским спортсменам
Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию
Победитель лотереи убил двоих детей, когда жена узнала, на что он спустил выигрыш
Facebook будет оплачивать участие в опросах
Курильщиков предупредили о вреде спорта
Президент Турции призвал граждан отказаться от долларов в пользу национальной валюты
Лавров выступил за "честный разговор" по допинговому скандалу
Зеленский назвал отношения России и Украины очень сложными
Обведи "жирную" девочку: американцев возмутило домашнее задание в одной из школ
Автоэксперт объяснил почему стоит ждать подорожания машин
Четверть рациона белых медведей составляет пластик
Ежемесячные 50-рублёвые выплаты на детей отменят в России
Тюменцы все чаще стали пользоваться электронными сервисами
"Поддержим боевую мощь!": К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Прокуратура отменила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования
В Госдуме предложили заменить паспорт пластиковой картой
Верховный суд не стал расширять срок давности по налоговым преступлениям
Центробанк предостерегает банки России от операций в евро
Врачи назвали самую полезную для сердца и сосудов ягоду