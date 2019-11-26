Российскому спорту грозит "красная карточка" от ВАДА: ответы на 7 главных вопросов о допинговом скандале

Что произошло и что вменяют России?

Вечером 25 ноября Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало на своем сайте рекомендацию Комитета по соответствию наложить четырехлетнюю дисквалификацию на участие всех российских спортсменов в международных соревнованиях. Официально наш спорт, скорее всего, получит красную карточку 9 декабря на исполкоме ВАДА.

Несоответствие официальной базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которую наши передали ВАДА в январе 2019 года. Эта база, как утверждают в ВАДА, не сходится, с той, что скачали по Интернету за два года до этого Родченков и его заместители, бежавшие в США.

Возникает вопрос — а первая то база данных подлинная? Может Родченков сам ее подделал? Или произошел системный сбой? Но международные эксперты считают, что такие изменения не могли произойти без человеческого вмешательства.

Кстати, об этом было известно еще в сентябре, и в ВАДА российской стороне дали время, чтобы обьяснить эти несоответствия. Минспорта вскоре отправил свои разъяснения, которые, как мы видим, что-то изменить не смогли.

Есть ли в этом политика?

Опять Родченков — скажите вы. Да, как же без него. Ведь и первоначальный «доклад Макларена» был основан на украденных данных Московской антидопинговой лаборатории, которую и возглавлял Родченков. А теперь этот ужастик просто превратился в сериал. Словом, ничего не изменилось, просто всплывают новые подробности.

И на них, конечно, играют все наши недруги, многие из которых сами, как мы знаем, замазаны в допинге. Но подставились именно мы, чем они с задором и пользуются.

Чем это грозит?

Мы думали, что хуже уже быть не может. На Олимпиаду-2016 в Рио не поехали все российские легкоатлеты. В Пхенчхан-2018 не были приглашены уже десятки спортсменов сразу из нескольких видов спорта, а те кто добрался до Кореи, выступали в нейтральном статусе - без флага и гимна.

Теперь нам грозят еще более жесткие санкции, вплоть до отстранения всех спортсменов от всех международных соревнований. Плюс, запрет на проведение международных стартов внутри страны.

Какие виды спорта это затронет?

Да практически все, и не только Олимпийские, а те которые так или иначе имеют международные федерации, входящие в орбиту ВАДА. Вы даже не представляете, что произойдет, если ситуация будет развиваться по самому жесткому сценарию. Наши футбольные клубы перестанут играть в еврокубках, матчи чемпионата Европы-2020 из Санкт-Петербура перенесут в другие страны, в Россию перестанут проводится этапы Гран-при по фигурному катанию... Фантазировать дальше даже как-то не хочется. Словом, мы окажемся в полной изоляции.

Можно ли что-то исправить?

Не хотелось бы утверждать, что поздно пить боржоми, но, похоже точка невозврата пройдена. Ведь уже наши многочисленные спортивные комитеты и федерации уже пытались отмыться. Российская сторона одно время действительно действовала по утвержденной дорожной карте. И даже РУСАДА стала независимой от Министерства спорта.

Но потом наши спортивные чиновники уперлись в два главных пункта. В эту пресловутую базу данных и в требование того, чтобы Россия признала государственную систему допинга.

С первым пунктом попытались как-то разобраться, но получилось слишком неуклюже. А теперь, когда уже никаких аргументов не осталось, руководитель ВАДА Юрий Ганус хватается за соломинку и в интервью BBC заявляет:

«Вот эти изменения в базе данных — это что? Поддержка на государственном уровне? Получается, так. Это сделали люди, наделённые серьёзными властными полномочиями. Проблемы были на высшем уровне спортивного руководства. То есть фактически в эти процессы были вовлечены спортивные чиновники высшего уровня….».

Но хотелось бы получить комментарий по этой ситуации от наших спортивных властей.

Что делают наши чиновники?

Да, собственно, ничего. Переругались. РУСАДА выступает против Мнспорта и Олимпийского комитета России. Но те ничего не могут сделать, потому что против Родченкова заведено уголовное дело, Московская антидопинговая лаборатория опечатана Следственным комитетом…

Что же они там скрывают? Массовые махинации с допингом на государственном уровне? Но удар по нашему спорту уже нанесен, да такой силы, что никакие новые откровения уже, похоже, ситуацию не ухудшат.

Что делать спортсменам?

Не так давно наша лучшая легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, которую уже пропустила одну Олимпиаду, заявила: «Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России...».

Побегут ли за границу и другие спортсмены? Или для них опять организуют альтернативные внутрироссийские соревнования, как это было после Олимпиады в Пхенчхане-2018? Тогда эти старты никто не заметил, зато спортсменам вроде бы даже выплатили призовые, как за Олимпиаду… Но, понятно, что долго так продолжаться не может. В спортивной области работают десятки тысяч человек, и что будет не только с самими спортсменами, но и тренерами, массажистами, спортивными организаторами — просто не известно.

ИТОГ

Не хотелось бы и дальше рисовать эту картину апокалипсиса в кроссовках, но отношение к спорту в стране уже изменилось в целом. Как то иду по улице и слышу разговор отца и сына.

- Папа, папа, а каким спортом я буду заниматься. Я бегаю быстрей всех в классе?

- Да никаким, там допинг...

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В понедельник, 25 ноября, утром в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в эфире у Тины Канделаки и Максима Шевченко в передаче "Доживем до понедельника" гендиректор РУСАДА Юрий Ганус дал развернутый комментарий по поводу возможных санкций для российского спорта. (подробности)

МНЕНИЕ

После заявлений ВАДА с нашим спортом все будет хорошо. Почти все...

Павел САДКОВ

Все плохо. Наш спорт в очередной раз показал миру, что в нем нечисто. А рецидивистов, как известно, судят по-другому. ВАДА рекомендует наказать Россию строжайшим образом. Вплоть до дисквалификации всей страны (!) на 4 года. 9 декабря это решение может оформиться официально. И что тогда? (подробности)