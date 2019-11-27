Деньги нужно тратить на впечатления, а не на вещи! Поэтому я купил впечатляющее количество пива!
***
Жена - мужу:
- Скажи, я толстая?
- Нет, конечно. Но я правильно понимаю, что скандал все равно будет?
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Межсезонье у травматологов - это когда мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты еще не начались.
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Не все знают, что курсы и лекции «Как зарабатывать деньги» - не для того, чтобы научить, как зарабатывать деньги, а, собственно, чтобы зарабатывать деньги.
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- Андрей! Ты со мной встречаешься только из-за денег!
- Александр Игнатьевич, может, все-таки повысите мне зарплату?..
***
Жена попросила купить большую сковородку.
Теперь сижу и думаю: я буду хорошо кушать или хорошо себя вести?
***
Если у машины с буквой «У» включились дворники, значит, она сейчас будет поворачивать.
***
Вчера целый час муж слушал меня с открытым ртом.
Присмотрелась - спит, подлец!
***
Завтра - это такое мифическое место, где ты бегаешь по утрам, живешь полной жизнью и решаешь свои жизненные проблемы.
***
- Ты слишком молода, чтобы заводить серьезные отношения.
- Но, папа, когда встретились Ромео и Джульетта, им было 16 и 13 лет.
- Их роман длился три дня, в результате погибли пять человек.
***
- Можно ли быть и честным, и богатым?
- Да, но сначала богатым.
***
Объявление:
«Курсы арабского языка для желающих переехать в Германию и Францию!»
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Иногда открываю шкаф, долго смотрю в него и понимаю, что две трети одежды я держу на случай, если сойду с ума.
***
Завтракай, как королева! Обедай, как королева! Ужинай, как королева!
И помни, ты не жирная. Ты королева!
ИСТОЧНИК KP.RU