2019-11-26T13:11:33+03:00
Анекдоты

Деньги нужно тратить на впечатления, а не на вещи! Поэтому я купил впечатляющее количество пива!

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Жена - мужу:

- Скажи, я толстая?

- Нет, конечно. Но я правильно понимаю, что скандал все равно будет?

***

Межсезонье у травматологов - это когда мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты еще не начались.

***

Не все знают, что курсы и лекции «Как зарабатывать деньги» - не для того, чтобы научить, как зарабатывать деньги, а, собственно, чтобы зарабатывать деньги.

***

- Андрей! Ты со мной встречаешься только из-за денег!

- Александр Игнатьевич, может, все-таки повысите мне зарплату?..

***

Жена попросила купить большую сковородку.

Теперь сижу и думаю: я буду хорошо кушать или хорошо себя вести?

***

Если у машины с буквой «У» включились дворники, значит, она сейчас будет поворачивать.

***

Вчера целый час муж слушал меня с открытым ртом.

Присмотрелась - спит, подлец!

***

Завтра - это такое мифическое место, где ты бегаешь по утрам, живешь полной жизнью и решаешь свои жизненные проблемы.

***

- Ты слишком молода, чтобы заводить серьезные отношения.

- Но, папа, когда встретились Ромео и Джульетта, им было 16 и 13 лет.

- Их роман длился три дня, в результате погибли пять человек.

***

- Можно ли быть и честным, и богатым?

- Да, но сначала богатым.

***

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***

Иногда открываю шкаф, долго смотрю в него и понимаю, что две трети одежды я держу на случай, если сойду с ума.

***

Завтракай, как королева! Обедай, как королева! Ужинай, как королева!

И помни, ты не жирная. Ты королева!

ИСТОЧНИК KP.RU

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