2019-11-27T18:47:14+03:00
Политика

Питерский день Владимира Путина

Как корреспондент «Комсомолки» ездил в кортеже президента
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин во время посещения клуба дзюдо "Турбостроитель". Фото: Михаил Терещенко/ТАССВладимир Путин во время посещения клуба дзюдо "Турбостроитель". Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В программе рабочего дня Путина в Санкт-Петербурге было не одно открытие новой трассы. Только запланированных в ней значилось 13 мероприятий! Как побывать в десяти разных местах, все сделать и все успеть? Журналистов, которые хотят увидеть работу президента, иногда берут в кортеж главы государства. Поездив в нем хотя бы день, хорошо понимаешь, что означает «как раб на галерах».

День Путина в Северной столице начался с печального — президент поехал в Санкт-Петербургский университет на церемонию прощания с филологом, профессором, президентом СПБГУ Людмилой Вербицкой. Путин возложил цветы к гробу человека, которого считал своим другом и пообщался с родными.

Из университета кортеж президента отправился за город - в Шушары, туда, где неподалеку от аэропорта Пулково летом проходит Питерский экономический форум, а сейчас достроили трассу М-11.

Владимир Путин на открытии автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин на открытии автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Оттуда спустя два часа Путин поехал на Дальневосточный проспект, открывать памятник еще одному знаменитому ленинградцу - Даниилу Гранину.

- Судьба нашего выдающегося современника была неразрывно связана с Ленинградом, - сказал президент. - Он впитал лучшие черты своего города. Писатель, фронтовик, общественный деятель — он заслужил любовь и уважение миллионов людей.

При этом те самые ленинградцы, о которых говорил президент, стояли в этот момент в нескольких метрах за ограждением. И закончив церемонию, Путин пошел к ним, хотя это ни в каком графике и не значилось.

Вопросы сыпались со всех сторон, причем большинство из них никак не относились к его компетенции.

- Когда футбол будут бесплатно показывать по телевизору? - упорно кричал один мужчина.

- Вы помните, что сказано в «Повести временных лет»? Откуда пошла земля русская? Из Киева, - пытался о что-то свое объяснить другой.

Владимир Путин на открытии памятника Даниилу Гранину. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин на открытии памятника Даниилу Гранину. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Еще один пожаловался на проблемы с жильем, и чтобы помочь ему, Путин позвал губернатора Санкт-Петербурга.

Бабушка, стоявшая довольно далеко, увидев, что президент уже уходит, заплакала от отчаяния. Путин заметил это, вернулся и несколько минут выслушивал о проблемах ее дочери, которая «закончила с красным дипломом, взяла кредит в 4 миллиона, бьет как рыба об лед». В конце концов президент просто обнял эту бабушку и пообещал помочь и ей тоже.

До родного клуба дзюдо Путина «Турбостроитель» кортежу ехать было еще десять минут, там отмечали 50 лет с основания клуба. Тут президент обнялся уже с тренером — такой же как и он ученицей Анатолия Рахлина, посмотрел на тренировку и провел церемонию награждения. Орден Александра Невского получил гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг, Орден Почета - президент клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин.

- Неудобно говорить о себе, - развел руками Путин. - но мы такими же были, как мальчишки, которых видим здесь. В моей жизни спорт сыграл очень большую роль. Уверен, в их жизни сыграет тоже.

Полчаса за чаепитием с ветеранами клуба — и надо ехать на «Адмиралтейские верфи», где президент принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов". В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова он прикрепил закладную табличку к корпусу судна.

После открытия памятника Даниилу Гранину, Владимир Путин пошел к горожанам. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

После открытия памятника Даниилу Гранину, Владимир Путин пошел к горожанам. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

- Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остаётся в числе наших основных приоритетов, - заявил Путин, осматривая большую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский", переданную флоту.

Но время не ждало, кортежу нужно было ехать в Стрельню - в Константиновский дворец, где уже ждали президент УЕФА Александр Чеферин и глава Всемирного экономичского форума Клаус Шваб.

Путин приехал в свой родной клуб дзюдо «Турбостроитель».

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Перед пунктом оплаты на выезде из Санкт-Петербурга на трассу М-11 выстроилась небольшая колонна. Несколько КамАЗов, джипы строившего новую дорогу «Автодора», почему-то грузовик с мороженым и даже серебристый «Аурус», накануне приехавший из столицы. Через несколько минут новую дорогу, связывающую Москву и Санкт-Петербург, должен был открывать лично президент. А пока помощник президента Игорь Левитин и глава минтранса Евгений Дитрих интриговали — как будет официально называться трасса. Варианты были вплоть до «Столичная», но последний не нравился никому, вызывая закономерные ассоциации с водкой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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