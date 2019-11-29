Пять идей на «5»

Конкурс, который с этого года вошел в президентскую платформу «Россия - страна возможностей», реализуется Министерством экономического развития РФ и Российским государственным социальным университетом.

Торжественная церемония награждения прошла во Владикавказе, в конференц-зале республиканского Дома правительства. Обладателями призовых сертификатов стали 5 предпринимателей, они же получили право принять участие в федеральном этапе конкурса. Всего для участия в региональном этапе по Северо-Кавказскому федеральному округу было подано более 80 заявок, свыше половины из них, а именно 46 - из Северной Осетии, к рассмотрению были допущены 37.

Беспристрастный отбор проектов осуществляла группа экспертов во главе с заместителем министра экономического развития РСО - Алания Зурабом Дзоблаевым. Лидерами регионального этапа стали ООО «Алания Хелскеа» (диализный центр), ООО «Абат» (национальная школа войлока), ООО «Кубик-рубик» (досуг и развитие детей, инклюзия в социум детей с ограниченными возможностями здоровья), ИП Селезнев Сергей (Каматахостел), ИП Табуев Георгий (онлайн-садик).

Сослан Кочиев, победитель Георгий Табуев (проект «Онлайн-садик») и Денис Богатов. Фото Залины Губуровой.

Сослан Кочиев, замминистра профильного ведомства, во время церемонии награждения поприветствовал и поблагодарил всех организаторов и номинантов:

- Социальные предприниматели - это особая категория людей, которые занимаются не только бизнесом, а берут на себя решение социальных вопросов. Это очень важно. Как говорится, страна должна знать своих героев, - подчеркнул он и отметил, что основная задача подобных конкурсов - вовлечение в них как можно большего числа предпринимателей.

Батраз Гагиев, Сослан Кочиев, победитель Виктория Дидарова, директор Диализного центра ООО «Алания Хелскеа», и Денис Богатов. Фото Залины Губуровой.

Он выразил надежду на то, что в следующем году количество желающих принять участие в конкурсе кратно увеличится.

На церемонии присутствовали также директор НО «Фонда поддержки предпринимательства» Батраз Гагиев и уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Медоев.

По мнению эксперта Министерства экономического развития РФ, директора Центра развития социального предпринимательства РГСУ Дениса Богатова, в регионах Северного Кавказа серьезно подходят к развитию социального предпринимательства:

- Северная Осетия для меня уже стала близкой и родной республикой. Многих предпринимателей я хорошо знаю и с трепетом отношусь к теме развития социального предпринимательства, потому что в нашей стране по меркам развития экономики это направление стало приоритетным совсем недавно. В республике был создан Центр инноваций социальной сферы, который в прошлом году стал победителем в номинации «Лучший старт». Это говорит о том, что стратегия развития социального предпринимательства была выбрана правильно. Видно, что за этот год появилось много новых лиц, которые тем или иным способом вовлечены в эту сферу, – отметил он.

Сослан Кочиев, победитель Надежда Тобоева (проект «Семья») и Денис Богатов. Фото Залины Губуровой.

- Конкурс «Лучший социальный проект года» присоединился к президентской платформе «Россия - страна возможностей» в этом году, и уже виден первый эффект - рост числа заявок почти в два раза. Социальные инициативы сегодня набирают обороты. В обществе есть тренд на реализацию общественно полезных дел, поэтому конкурс очень важен. Мы хотим найти лучшие практики, поддержать их и способствовать их продвижению, - прокомментировал руководитель проектов АНО «Россия - страна возможностей» Лука Горубин.

После церемонии награждения участники регионального отбора поблагодарили организаторов. Предприниматели пообещали и дальше трудиться на благо Родины и в хорошем настроении сделали общее фото на память.