Московский "Локомотив" проиграл 1:2 "Динамо" последний домашний матч года

В первый день декабря в Черкизово на стадионе "РЖД Арена" сошлись "Локомотив" и "Динамо" в поединке 18 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Два столичных клуба должны были выяснить, кто же лучший - в первом круге команда Семина выиграла со счетом 2:1. Но к последней домашней игре в 2019 году "Локо" подошел в нелучшем состоянии - вылет из ЛЧ, блеклая игра с "Байером". А вот "Динамо" потихоньку набирает ход при официально назначенном новом главном тренере. И в поединке с "Локомотивом" динамовцы показали себя неплохо.

На 23-й минуте после передачи Паршивлюка первый мяч в поединке забил форвард "Динамо" Максимилиан Филипп. Купленный более чем за два десятка миллионов евро у дортмундской "Боруссии" нападающий второй поединок подряд поражает ворота соперников. А в начале второго тайма - и воображение многих специалистов.

Локомотив - Динамо. 0:1. Максимилиан Филипп, Российская Премьер-Лига, 18 тур 01.12.2019.Филипп открывает счет в матче

"Локомотив" смог ответить достойно. На 38-й минуте с пенальти счет сравнял один из лидеров команды Алексей Миранчук. И сделал это весьма изящно - пробил на технику элегантно по центру ворот. Такой удар называется "Паненкой". Шунин ничего не смог сделать - прыгнул в один угол, а мяч полетел по центру ворот.

Локомотив - Динамо. 1:1. Алексей Миранчук (пенальти), Российская Премьер-Лига, 18 тур 01.12.2019.Миранчук сравнивает счет в матче

Было видно, что для "Локо" эта игра складывается трудно. В основном составе не было вратаря Гильерме, в центре поля - Баринова и Жоао Марио. Но в целом, к перерыву сохранялась хорошая интрига на предмет того, кто же одержит победу в поединке.

Но на 49-й минуте "Динамо" качнуло в свою сторону чашу весов. Пенальти в те же ворота, что и в первом тайме назначил главный судья матча Сергей Карасев. И немец Филипп забил второй мяч в ворота Антона Коченкова в этой игре, разведя по разным углам мяч и вратаря.

Локомотив - Динамо. 1:2. Максимилиан Филипп (пенальти), Российская Премьер-Лига, 18 тур 01.12.2019.Дубль Филиппа

"Динамо", воодушевленные своим ранним голом в начале второго тайма, стали играть активней и в конечном итоге команде удалось отстоять победу. Динамовцы отобрали 3 очка у "Локомотива", взяв реванш за поражение в матче первого круга с таким же счетом 1:2.

Благодаря победе в этой игре "Динамо" набрало 24 очка и ворвалось на 6 место в турнирной таблице Премьер-Лиги. "Локомотив" при 34 баллах пока что - второй. Но "Краснодар" и ЦСКА могут обойти команду Юрия Семина уже завтра, если обыграют "Тамбов" и "Арсенал" соответственно.

В следующие выходные обе команды закроют для себя российскую часть сезона. "Динамо" поедет в Санкт-Петербург, где 6 декабря сыграет против питерского "Зенита". А вот "Локомотив" в этот же день проведет поединок в Туле против местного "Арсенала".

01.12.2019 Локомотив - Динамо - 1:2. Обзор матча.Видеообзор матча Локомотив - Динамо 1:2 01.12.2019

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча 18 тура чемпионата России Локомотив - Динамо.