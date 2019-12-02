Рядом с Солнечной системой образуется еще одна

Ученые пристально взглянули на звезду HD 141569A, расположенную в 320 световых годах от Земли — по космическим меркам это совсем недалеко. Присмотрелись к её протопланетному диску — скоплению пыли, льда и газов на орбите. И увидели, что там разворачиваются события, сходные с теми, которые 4 с лишним миллиарда лет назад привели к образованию Солнечной системы, - кратко информирует портал ScienceAlert.

У другой звезды нашлось подобие пояса Койпера, имеющегося в Солнечной системе.

Звезда HD 141569A — молодая. И 5 миллионов лет не просуществовала. Она в несколько раз массивнее Солнца, но в десятки раз ярче. Расположена в созвездии Весов. Протопланетный диск звезды был обнаружен еще в 1999 году. Ныне же астрономы большого интернационального коллектива — 56 человек, ведомые Хуаном Себастьяном Бруззоне (Juan Sebastian Bruzzone), написали в The Astronomical Journal, что заметили в диске кольца и прорехи, которые, по их разумению, свидетельствуют лишь об одном: у звезды образуется своя планетная система. То есть формируются планеты, которые своей гравитацией притягивают вещество диска. Колец — пять. От них до звезды — 360, 220, 100, 44 и 15 астрономических единиц. В прорехах между кольцами, зарождающиеся сейчас планеты и расположатся.

По весьма распространенной гипотезе, Солнечная система тоже образовалась из протопланетного диска, остатки которого сохранились в виде эдакого «строительного мусора». Он скопился за орбитой Нептуна. Называется поясом Койпера.

Наблюдения за HD 141569A показывают: астрономы правильно себе представляют некоторые процессы, происходящие во Вселенной.

А В ЭТО ВРЕМЯ

При черных дырах могут находится тысячи планетных систем

Формировать планеты из протопланетных дисков способны не только звезды, но и черные дыры. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Кагосимы (Kagoshima University), ведомые Кеийчи Вада (Keiichi Wada). Из их расчетов следует, что фильм «Интерстеллар» не столь уж далек от реальности... Читать дальше