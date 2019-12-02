Рядом с Солнечной системой образуется еще одна
Ученые пристально взглянули на звезду HD 141569A, расположенную в 320 световых годах от Земли — по космическим меркам это совсем недалеко. Присмотрелись к её протопланетному диску — скоплению пыли, льда и газов на орбите. И увидели, что там разворачиваются события, сходные с теми, которые 4 с лишним миллиарда лет назад привели к образованию Солнечной системы, - кратко информирует портал ScienceAlert.
У другой звезды нашлось подобие пояса Койпера, имеющегося в Солнечной системе.
Звезда HD 141569A — молодая. И 5 миллионов лет не просуществовала. Она в несколько раз массивнее Солнца, но в десятки раз ярче. Расположена в созвездии Весов. Протопланетный диск звезды был обнаружен еще в 1999 году. Ныне же астрономы большого интернационального коллектива — 56 человек, ведомые Хуаном Себастьяном Бруззоне (Juan Sebastian Bruzzone), написали в The Astronomical Journal, что заметили в диске кольца и прорехи, которые, по их разумению, свидетельствуют лишь об одном: у звезды образуется своя планетная система. То есть формируются планеты, которые своей гравитацией притягивают вещество диска. Колец — пять. От них до звезды — 360, 220, 100, 44 и 15 астрономических единиц. В прорехах между кольцами, зарождающиеся сейчас планеты и расположатся.
По весьма распространенной гипотезе, Солнечная система тоже образовалась из протопланетного диска, остатки которого сохранились в виде эдакого «строительного мусора». Он скопился за орбитой Нептуна. Называется поясом Койпера.
Наблюдения за HD 141569A показывают: астрономы правильно себе представляют некоторые процессы, происходящие во Вселенной.
А В ЭТО ВРЕМЯ
При черных дырах могут находится тысячи планетных систем
Формировать планеты из протопланетных дисков способны не только звезды, но и черные дыры. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Кагосимы (Kagoshima University), ведомые Кеийчи Вада (Keiichi Wada). Из их расчетов следует, что фильм «Интерстеллар» не столь уж далек от реальности... Читать дальше
Если верить астрономам, то и рядом с черной дырой жить можно.
ИСТОЧНИК KP.RU