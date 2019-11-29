При черных дырах находятся тысячи планетных систем

Формировать планеты из протопланетных дисков — скоплений пыли, льда и газов - способны не только звезды, но и черные дыры. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Кагосимы (Kagoshima University), ведомые Кеийчи Вада (Keiichi Wada). Из их расчетов, с сутью которых знакомит портал ScienceAlert, следует, что фильм «Интерстеллар» не столь уж далек от реальности: при сверхмассивных черных дырах в самом деле могут находиться планеты. И не две-три, как в свое время смело предполагали фантасты, а десятки тысяч — так называемых супер-земель, в несколько раз превышающих по массе нашу планету. Ведь рядом с черной дырой гораздо больше вещества — строительного материала, слипающегося в крупные тела, чем вокруг любой звезды.

Планет у черной дыры больше, чем у любой звезды.

Как уверяют японцы, опубликовавшие результаты своих расчетов в журнале The Astrophysical Journal, планеты вокруг черных дыр формируются в радиусе 10 световых лет от них.

Возможна ли жизнь в мире, в котором вместо звезды-светила находится черная дыра? Вполне, если верить расчетам чешских ученых (Palacky University in Olomouc, Czech Republic), на которые ссылается журнал New Scientist

Черные дыры способны дать свет и тепло свои планетам. Не сами, конечно, но посредством своих раскаленных аккреционных дисков.

Планеты, как в фильме "Интерстеллар", и в самом деле могут существовать.

Надо понимать, что планеты у черных дыр существуют пока в теории — реально ни одна не обнаружена. Но одну из черных дыр уже увидели и сфотографировали. Более того астрономы даже показали видео, продемонстрировав, что именно происходит в её окрестностях. Да, аккреционный диск вращается и светится. Подробности — тут: Черная дыра: впервые на видео

Так выглядит реальная черная дыра на снимке, сделанном с помощью нескольких мощных телескопов. в