Директор цирка, глядя на выступление пьяного жонглера-эквилибриста, сказал, что выступать после него клоуну - только позориться
- Доктор, у меня нос заложен...
- Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены, а вы тут со своим носом!
* * *
Два мультимиллионера застряли в баньке у одного в усадьбе. Первый:
- Пиццу бы заказать, да дворецкого я отпустил, а в нашей глуши ночью все рестораны закрыты.
Второй набирает первый попавшийся номер:
- Алло, примите заказ на пиццу, пожалуйста.
Из трубки доносится ругань:
- Какая пицца! Идиот! Это квартира! Мне, козел, в 6 на работу вставать! Пошел ты...
Второй, не обращая на это внимания, диктует адрес и завершает все словами:
- Оплата - 20 тысяч долларов, - и вешает трубку.
Первый:
- И что, принесут?
- Ни разу не было, чтобы не принесли.
* * *
У меня подруга - проводница... Это ужас!
Приходится всю ночь кровать раскачивать.
Только прекращаешь - она встает и туалет на ключ запирает…
* * *
Те, кто придумал раздельный сбор мусора, хотят, чтобы мы выбрасывали три разных пакета вместо одного.
На самом деле они хотят опустошить наше главное сокровище - пакет с пакетами.
Будьте бдительны.
* * *
- Ты ешь, как мужик. По моим расчетам, ты должна весить 150 кило, но в тебе в три раза меньше. В чем секрет?
- Высокий уровень метаболизма, интенсивная работа нейронов, постоянные выбросы адреналина в кровь, ну и, разумеется, ускоренный цикл Кребса.
- Ведьма?
- Ведьма.
ИСТОЧНИК KP.RU