2019-12-02T21:10:04+03:00
Анекдоты

Директор цирка, глядя на выступление пьяного жонглера-эквилибриста, сказал, что выступать после него клоуну - только позориться

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- Доктор, у меня нос заложен...

- Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены, а вы тут со своим носом!

* * *

Два мультимиллионера застряли в баньке у одного в усадьбе. Первый:

- Пиццу бы заказать, да дворецкого я отпустил, а в нашей глуши ночью все рестораны закрыты.

Второй набирает первый попавшийся номер:

- Алло, примите заказ на пиццу, пожалуйста.

Из трубки доносится ругань:

- Какая пицца! Идиот! Это квартира! Мне, козел, в 6 на работу вставать! Пошел ты...

Второй, не обращая на это внимания, диктует адрес и завершает все словами:

- Оплата - 20 тысяч долларов, - и вешает трубку.

Первый:

- И что, принесут?

- Ни разу не было, чтобы не принесли.

* * *

У меня подруга - проводница... Это ужас!

Приходится всю ночь кровать раскачивать.

Только прекращаешь - она встает и туалет на ключ запирает…

* * *

Те, кто придумал раздельный сбор мусора, хотят, чтобы мы выбрасывали три разных пакета вместо одного.

На самом деле они хотят опустошить наше главное сокровище - пакет с пакетами.

Будьте бдительны.

* * *

- Ты ешь, как мужик. По моим расчетам, ты должна весить 150 кило, но в тебе в три раза меньше. В чем секрет?

- Высокий уровень метаболизма, интенсивная работа нейронов, постоянные выбросы адреналина в кровь, ну и, разумеется, ускоренный цикл Кребса.

- Ведьма?

- Ведьма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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