2019-12-03T12:32:02+03:00
Общество

В Томской области прошла презентация проекта «Учитель будущего»

На VIII Всероссийском форуме органов студенческого самоуправления педагогических вузов «В Томске», Андрей Богданцев – руководитель проекта «Учитель будущего» рассказал о старте конкурса
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Всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября, при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

На форуме органов студенческого самоуправления педагогических вузов «В Томске» собрались 16 команд из университетов Томска, Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка, Омска, Красноярска, Барнаула, Иркутска, Самары, Челябинска, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Улан-Удэ, Республики Башкортостан. Они проведут три дня в режиме интенсивного обучения. Формирование над профессиональных компетенций и повышение уровня владения дополнительными навыками – главные цели форума Томского государственного педагогического университета«В Томске», который успешно реализуется уже восьмой год. За это время выпускниками форума стали более тысячи будущих педагогов, многие из них уже успешно применяют полученные знания на профессиональной практике.

Поддержал позитивный настрой на работу и Андрей Богданцев– руководитель проекта «Учитель будущего»: «На наш взгляд, учитель будущего — это командный игрок, а органы студенческого самоуправления учат именно командной работе, формируют необходимые компетенции эффективной работы учителем».

Новый федеральный конкурс построен по принципу «триединства», в нем будет 3 этапа, каждый из которых состоит из 3 частей. Первый этап – это дистанционное индивидуальное тестирование, в котором баллы в зачет команды приносит каждый из 3 ее участников. Второй – окружной полуфинал, их будет 8, в каждом из федеральных округов России. Завершающим этапом станет финал, в который выйдет 100 лучших команд учителей.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Регистрация и подробная информация о конкурсе на сайте: teacher.rsv.ru

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