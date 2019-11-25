Руководитель конкурса «Учитель будущего» презентовал проект педагогам в Грозном

В середине ноября президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, запустила профессиональный конкурс «Учитель будущего»

Организатором педагогического хакатона «Учителя Будущего» выступил Чеченский государственный педагогический университет. В рамках трехдневной программы участники мероприятия решали кейсы по направлениям Национального проекта «Образование». Темы заданий были связаны с ключевыми трендами, которые определяют будущее образования. Итогом работы стали презентации командных разработок экспертам.

Руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев, приветствуя участников хакатона, отметил: «Мы уверены, что учитель будущего – это командный игрок. Здесь вы собрались с целью проектной работы именно в командах. На подобных мероприятиях у участников лучше всего формируются необходимые компетенции для эффективной коммуникации».

Он рассказал участникам хакатона, что Всероссийский конкурс «Учитель будущего» направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В настоящее время идет активная регистрация участников конкурса, который охватывает все регионы России. Организаторы подчеркивают уникальность проекта, которая состоит в отсутствии каких-либо ограничений. По сути, единственным обязательным условием является численность команды – это должны быть 3 человека, которые работают в одном общеобразовательном учреждении. Кстати, команд от одного учреждения может быть сколько угодно! Пол, стаж, возраст и предметы преподавания - не имеют значения.

Конкурс пройдет в 3 этапа: дистанционное тестирование, полуфиналы в 8 федеральных округах и финал.

Регистрация и подробности на сайте: teacher.rsv.ru