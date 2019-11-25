2019-12-03T12:43:08+03:00
Общество

Руководитель конкурса «Учитель будущего» презентовал проект педагогам в Грозном

На очном этапе Всероссийского проекта «Педагогический хакатон «Учителя Будущего» выступил Андрей Богданцев – руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего»
Поделиться:
Изменить размер текста:

В середине ноября президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, запустила профессиональный конкурс «Учитель будущего»

Организатором педагогического хакатона «Учителя Будущего» выступил Чеченский государственный педагогический университет. В рамках трехдневной программы участники мероприятия решали кейсы по направлениям Национального проекта «Образование». Темы заданий были связаны с ключевыми трендами, которые определяют будущее образования. Итогом работы стали презентации командных разработок экспертам.

Руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев, приветствуя участников хакатона, отметил: «Мы уверены, что учитель будущего – это командный игрок. Здесь вы собрались с целью проектной работы именно в командах. На подобных мероприятиях у участников лучше всего формируются необходимые компетенции для эффективной коммуникации».

Он рассказал участникам хакатона, что Всероссийский конкурс «Учитель будущего» направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В настоящее время идет активная регистрация участников конкурса, который охватывает все регионы России. Организаторы подчеркивают уникальность проекта, которая состоит в отсутствии каких-либо ограничений. По сути, единственным обязательным условием является численность команды – это должны быть 3 человека, которые работают в одном общеобразовательном учреждении. Кстати, команд от одного учреждения может быть сколько угодно! Пол, стаж, возраст и предметы преподавания - не имеют значения.

Конкурс пройдет в 3 этапа: дистанционное тестирование, полуфиналы в 8 федеральных округах и финал.

Регистрация и подробности на сайте: teacher.rsv.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России задержали двух главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Курсант военно-морской академии из Йемена надругался над десятилетней девочкой
Группа Pussycat Dolls воссоединилась после десятилетнего перерыва и сразу попала в скандал
Ему почти удалось сбежать: Трамп чуть не улетел на саммит НАТО без жены
Половина россиян готова общаться с инвалидами, но против создания семьи
В правительстве предложили расшить список лиц для ускоренного получения российского гражданства
Демократы в Белом доме и $90 за баррель: Датский Saxo Bank сделал «шокирующие прогнозы» на 2020 год
Россияне планируют потратить на новогодний стол более 10 тысяч рублей
«Холодное сердце 2» обновил рекорд первого уикенда зимы
Семьи погибших при пожаре в Superjet выступили в защиту обвиненного в ЧП командира самолета
Эрдоган назвал условия, при которых Турция поддержит НАТО по защите Балтии и Польши