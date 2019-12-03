2019-12-04T12:35:12+03:00
Экономика

«Башкортостан зовет!»

В Уфе пройдет первый инвестиционный форум
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19 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау» пройдет первый инвестиционный форум «Башкортостан зовет!»19 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау» пройдет первый инвестиционный форум «Башкортостан зовет!»
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19 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау» пройдет первый инвестиционный форум «Башкортостан зовет!». На деловом мероприятии обсудят вопросы формирования эффективной инвестиционной политики региона.

В Башкирию приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, ключевых институтов развития, таких как Агентство стратегических инициатив, Российский фонд прямых инвестиций, Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов и др.

Ключевыми спикерами станут стратегические инвесторы страны, которые не толькоподелятся своим опытом работы, но и предложат пути дальнейшего развития региона. Пленарное заседание форума будет модерировать известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер.

В программе форума: презентация Республики Башкортостан как территории свободных инвестиций, пленарное заседание «Инвестиции в регионы: точки роста и лучшие практики» и работа дискуссионных секций, на которых рассмотрят вопросы экономического развития Республики Башкортостан, а также обозначат правовые гарантии для инвестора в республике, льготы и преференции для бизнеса.

«В 2019 году изменилась система построения коммуникаций между инвесторами и руководством региона. Большие усилия на всех уровнях власти направлены на улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, подготовки удобной инфраструктуры с особым экономическим статусом (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные парки), корректировки республиканского законодательства в части упрощения процедур реализации инвестпроектов. Данный форум подведет итоги инвестгода Башкортостана, позволит получить обратную связь, обсудить эффективность принимаемых мер и поставить задачи на следующий год», - прокомментировал заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

В фойе главной конгрессной площадки будут представлены инвестиционные проекты Республики Башкортостан. На Форума пройдет первое заседание Клуба активных инвесторов «Алга, Башкирия!», на котором состоится живой диалог с успешными и уже реализующими проекты в Республике инвесторами.

Организаторы мероприятия: Правительство Республики Башкортостан, Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ, Конгресс-бюро Башкортостана, Башкортостанское региональное отделение «Деловой России», Торгово-промышленная палата РБ.

Подробная программа опубликована на сайте alga-rb.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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