Болельщики ЦСКА вступились за арестованных фанатов «Спартака»

В российском футболе случилось казалось невозможное. Непримиримые враги – фанаты ЦСКА и «Спартака» объединились. Армейцы выступили с заявлением протеста против задержания спартаковцев во время прошедшего матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Чтобы пресечь выступления и скандирование нецензурных лозунгов против капитана сборной России Артема Дзюбы, питерские власти пошли на жесткие меры. Но защитить своего игрока им не удалось – стало только хуже.

«По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.

Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприемников и зданиях суда.

"Свободу ультрас!" – говорится в заявлении одной из самых влиятельных группировок фанатов ЦСКА «Люди в черном».

Конфликт Дзюбы с фанатами «Спартака» разгорелся из ничего. Во время матча сборных России с Сан-Марино на стадионе сектор, где базировались преимущественно красно-белые болельщики, ни с того ни сего стал скандировать что-то нецензурное в адрес Артема Дзюбы, который давным-давно покинул «Спартак». Капитан сборной России и «Зенита» обиделся, и ушел с поля, не поаплодировав болельщикам.

Фанаты «Спартака» не успокоились. Они продолжали травить Дзюбу и во время следующих матчей чемпионата России, в том числе и в Санкт-Петербурге. Самым цензурным слоганом стало «Дзюба – кривоногий». Питерские власти ответили жестко – они задерживали московских болельщиков под разными предлогами.

А в среду стало известно, что «заряжающий» спартаковской трибуны (тот, кто руководит сектором и задает ритм фанатским «зарядам») Валерий Бевз (Валера Амиго) был задержан полицией уже в Москве и отправлен в Санкт-Петербург для допроса.

Ожидается, что к фанатам ЦСКА и «Спартака» присоединятся группировки других клубов РПЛ. По информации КП, в фанатских кругах сейчас обсуждается возможность консолидированных масштабных акций против действий питерской полиции и Артема Дзюбы. Пройти они могут прямо во время матчей ближайшего тура Премьер-лиги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем фанаты гробят Дзюбу?

Аресты фанатов, «глушилки» на стадионе: атмосфера вокруг капитана сборной России стремительно разрушается (подробности)