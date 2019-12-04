2019-12-04T12:26:34+03:00
Спорт

Болельщики ЦСКА вступились за арестованных фанатов «Спартака»

Футбольные враги объединяются против Артема Дзюбы и «Зенита»
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Ожидается, что к фанатам ЦСКА и «Спартака» присоединятся группировки других клубов РПЛОжидается, что к фанатам ЦСКА и «Спартака» присоединятся группировки других клубов РПЛФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В российском футболе случилось казалось невозможное. Непримиримые враги – фанаты ЦСКА и «Спартака» объединились. Армейцы выступили с заявлением протеста против задержания спартаковцев во время прошедшего матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Чтобы пресечь выступления и скандирование нецензурных лозунгов против капитана сборной России Артема Дзюбы, питерские власти пошли на жесткие меры. Но защитить своего игрока им не удалось – стало только хуже.

«По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.

Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприемников и зданиях суда.

"Свободу ультрас!" – говорится в заявлении одной из самых влиятельных группировок фанатов ЦСКА «Люди в черном».

Конфликт Дзюбы с фанатами «Спартака» разгорелся из ничего. Во время матча сборных России с Сан-Марино на стадионе сектор, где базировались преимущественно красно-белые болельщики, ни с того ни сего стал скандировать что-то нецензурное в адрес Артема Дзюбы, который давным-давно покинул «Спартак». Капитан сборной России и «Зенита» обиделся, и ушел с поля, не поаплодировав болельщикам.

Фанаты «Спартака» не успокоились. Они продолжали травить Дзюбу и во время следующих матчей чемпионата России, в том числе и в Санкт-Петербурге. Самым цензурным слоганом стало «Дзюба – кривоногий». Питерские власти ответили жестко – они задерживали московских болельщиков под разными предлогами.

А в среду стало известно, что «заряжающий» спартаковской трибуны (тот, кто руководит сектором и задает ритм фанатским «зарядам») Валерий Бевз (Валера Амиго) был задержан полицией уже в Москве и отправлен в Санкт-Петербург для допроса.

Ожидается, что к фанатам ЦСКА и «Спартака» присоединятся группировки других клубов РПЛ. По информации КП, в фанатских кругах сейчас обсуждается возможность консолидированных масштабных акций против действий питерской полиции и Артема Дзюбы. Пройти они могут прямо во время матчей ближайшего тура Премьер-лиги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем фанаты гробят Дзюбу?

Аресты фанатов, «глушилки» на стадионе: атмосфера вокруг капитана сборной России стремительно разрушается (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Краснодар - Тамбов 2 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Краснодар - Тамбов. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
РПЦ призывает не принимать закон о семейном насилии
Студенты ста российских вузов получат бесплатный образовательный курс по анализу данных
В Казахстане отказываются считать аннексией воссоединение Крыма с Россией
Совфед прокомментировал отказ США выдавать визы российской делегации
В Госдуме прокомментировали позицию Германии по «Северному потоку — 2»
В Совете Федерации заявили о беспрецедентной визовой войне, которую против России ведет США
В Минздраве назвали онкозаболевания, которые чаще других не подтверждаются
Ученые выяснили, какая часть женской груди наиболее привлекательна
Фигуристка Рика Кихира заявила на финал Гран-При три тройных акселя и четверной сальхов
Синоптики предупредили россиян о сильном перепаде температуры в декабре
Стало известно, заявила ли Алина Загитова на финал Гран-При 2019 четверные прыжки
Фигуристка Александра Трусова заявила четыре четверных на финал Гран-При, но не рискнула тройной аксель
"Чернобыль" и "Екатерина Великая" могут претендовать на "Золотой глобус"
Индекс оливье: Традиционный новогодний салат в этом году обойдется в тысячу рублей
На севере Норвегии в порту загорелось российское судно
Госдума полностью закроет доступ коллекторов к базе данных должников по ЖКХ
Студент объяснил загадку, которую не могли разгадать сто лет
Сотрудница московского банка вместе с сыном украли у пенсионера 8 миллионов рублей
Курсанты, отчисленные из военных вузов, будут возмещать ущерб государству
Врачи нашли объяснение любви россиян к вредной пище
В Германии раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку-2"
Эксперты назвали самые популярные рождественские направления у россиян
В США Илон Маск предстал перед судом за клевету