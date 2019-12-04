2019-12-04T17:15:26+03:00
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ЛитРес объявил лауреатов премии «Электронная буква»-2019: победила история подростка со сверхспособностями

3 декабря в пространстве Community прошел финал первой премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква», которую ежегодно проводит ГК «ЛитРес»
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Фото: предоставлено пресс-службой ЛитРесФото: предоставлено пресс-службой ЛитРес
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На мероприятии гостей премии ждали интерактивные зоны сервисов ЛитРес: Самиздат и ЛитРес: Чтец, где каждый мог попробовать себя в роли создателя электронных и аудиокниг. С помощью перформанса организаторы еще раз подчеркнули, что на премии нет границ между видами искусства, слова имеют визуальный и звуковой образ, и в руках авторов, чтецов, слушателей и читателей произведений находится вся сила книг.

«Премия „Электронная буква“ ежегодно открывает новые имена в литературе и дает независимым авторам возможность получить доступ к 20-миллионной аудитории проектов группы компаний „ЛитРес“, лидера рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Это уникальный шанс даже для профессионального писателя или чтеца. Кроме того, это возможность для авторов стать новым Сергеем Лукьяненко или Александрой Марининой. Финалисты прошлого сезона сегодня успешно сотрудничают с известными издательствами», — отмечает генеральный директор ГК «ЛитРес» Сергей Анурьев.

В 2019 году в премии «Электронная буква» приняли участие 3001 автор и 114 чтецов. Это на 9% больше авторов, чем в прошлом году, и на 50% больше чтецов. Проект по-настоящему интернациональный, среди участников — конкурсанты не только из разных городов России, но и из других стран. Для электронных и аудиокниг нет границ: аудитория может их сегодня читать и слушать, а авторы и чтецы — создавать где угодно и в любое время.

В шорт-лист «Электронной буквы» вошли 6 авторов и 10 чтецов. Лауреатов премии определило специальное жюри, в которое вошли: Александр Цекало — руководитель продюсерской компании «Среда» и телеведущий, Григорий Служитель — писатель и актер, Пелагея — певица и телеведущая, Константин Мильчин — главный редактор gorky.media, Алексей Варламов — писатель и ректор Литературного института имени А. М. Горького.

Фото: предоставлено пресс-службой ЛитРес

Фото: предоставлено пресс-службой ЛитРес

«Премия „Электронная буква“ — это отличный старт для независимых авторов, которые хотят быть услышанными широкой аудиторией. Я как актер и писатель хорошо понимаю, насколько важно людям, которые творят, найти своего слушателя, зрителя, читателя. И как важно поддерживать творческих людей, как это делает ЛитРес», — говорит Григорий Служитель.

Лучшим писателем жюри выбрало Людмилу Потапчук, автора книги «Не обижайте Здыхлика». Людмила получила 2 000 000 рублей на продвижение своей книги на ресурсах ГК «ЛитРес». В следующем году печатная версия ее произведения будет опубликована в издательстве «Эксмо-АСТ».

«Книга Людмилы не только абсолютно прекрасна по части сюжета, синтаксиса и коммерческой перспективы. В ней эклектично сошлись все важные приметы времени: история подростка, овладевающего сверхспособностями, в мире, где нет иной опоры для человека, кроме дружбы», — отметила координатор экспертной группы премии Юлия Селиванова.

Второе место в номинации «Лучший писатель» получила Елена Маврина («Могрость»),третье — Наталья Мар («Железный аспид»).

В номинации «Выбор экспертов» победила книга «Могрость» Елены Мавриной. В ней писательница хотела показать читателям, что современный мир не лишен волшебства также, как и мир ее персонажей.

Аудитория крупнейшего рекомендательного книжного портала на русском языке LiveLib вноминации «Выбор читателей» отметила душевную и добрую сказку Екатерины Галиевой «Хранитель Черной поляны». Произведение «По ту сторону изгороди» Макса Старка о двух взаимосвязанных мирах — реальности, построенной взрослыми, и мире детских фантазий — получило приз зрительских симпатий (голосование из книг шорт-листа в рамках ежегодной премии «Выбор читателей» на LiveLib).

Премию «Бестселлер» получили автор под псевдонимом Алекс Д. за любовный роман «По ту сторону от тебя» и Сергей Гончаров за сборник рассказов «Бесплатно».

Фото: предоставлено пресс-службой ЛитРес

Фото: предоставлено пресс-службой ЛитРес

Аудиокниги с каждым годом становятся все популярнее у аудитории, поэтому в премии «Электронная буква» ГК «ЛитРес» отдельно отмечает самых ярких чтецов проекта. «В 2019 году около 38% всех новых публикуемых аудиокниг на ЛитРес — это производство ЛитРес: Чтец. В проекте участвуют более 1000 чтецов, во втором квартале этого года сервис достиг рекорда производительности: за три месяца было записано более 500 аудиокниг», — комментирует Евгений Федотов, руководитель проектов ЛитРес: Самиздат и ЛитРес: Чтец.

«Лучшим чтецом» жюри единогласно признало Дениса Черненко, который работает под творческим псевдонимом Сибиряк. В начале творческого пути в проекте ЛитРес: Чтец он начинал с классики, в настоящее время для озвучивания чаще всего выбирает детскую литературу. Второе место в номинации «Лучший чтец» получил Евгений Шокин (Пожилой Ксеноморф),третье — Наталья Беляева.

В номинации «Выбор экспертов» за работу со звуком и музыкой был отмечен Олег Троицкий, который своей визитной карточкой считает музыкальные фрагменты, написанные специально для озвучиваемых книг и под влиянием материала. Специальную премию «Лучший чтец классической литературы» получила Маргарита Елшанкина.

Литературная премия «Электронная буква» была учреждена сервисом ЛитРес в 2011 году. С 2017 года она вручается независимым авторам и чтецам. Общий призовой фонд премии в 2019 году составил 15 млн рублей для продвижения на ресурсах ГК «ЛитРес».

Подробнее о премии http://ebukva.litres.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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