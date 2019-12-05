Роль корпоративного волонтерства в бизнес-стратегии компаний возрастает

2 декабря состоялся Восьмой московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Более 600 участников обсудили актуальные тренды корпоративного волонтерства в России, особенности его развития в регионах, влияние волонтерства на мотивацию сотрудников, использование соцсетей и медиа для популяризации направления и многие другие вопросы.

«Россия находится в мировом авангарде корпоративного волонтерства. Звучит, конечно, пафосно, но за этими словами безвозмездный труд десятков тысяч людей по всей стране. По уровню подготовки, реализации и количеству вовлеченных стейкхолдеров, наши практики выглядят очень достойно. В рамках нашего форума мы не можем охватить все актуальные проблемы развития корпволонтерства, скорее констатировать тенденции и обменяться эффективными кейсами», - подчеркнул Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

По словам Анны Янчевской, президента БФ «Система», «один из трендов развития российского добровольческого движения – соединение корпоративного и внешнего волонтерства. Корпорации, обладая человеческими и финансовыми ресурсами, создают новый класс партнерских мероприятий, в которые вовлекают и внешних, и корпоративных волонтеров. Это позволяет вывести добровольческое движение на качественно новый уровень - у добровольцев появляется возможность помочь большему количеству людей и обменяться полезным опытом».

«Волонтер и доброволец – это не возраст, это состояние души. Мы, например, помогаем проводить форум серебряных добровольцев. Это явно не категория молодежи, это уже про наставничество, такая же история с корпоративным волонтерством. Это вообще одно из ключевых направлений, потому что основную часть жизни человек проводит на предприятии. Где, как не там, организовывать доброе и хорошее, что есть в каждом. В федеральном проекте «Социальная активность» Национального проекта «Образование» все про волонтерство, его поддержку, развитие и создание опорной базы для добровольцев. Реализуя проект, мы убеждены, что не должны ничего навязывать. Наша задача – помочь поддержать хорошие начинания», - поделился мнением Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи.

«В 2019 году Национальный совет по корпоративному волонтерству продолжил системную деятельность по продвижению идей добровольчества по всей стране, были открыты новые региональные представительства, увеличилось количество участников экологических акций. Мы развиваем социальное волонтерство в содружестве с российским некоммерческим сектором и видим все больше примеров интеллектуального волонтерства. Вопросы, которые обсуждались на форуме - что такое эффективное волонтерство, чему и как учить волонтеров, как налаживать продуктивные связи между компаниями, СМИ, НКО и властью и многие другие говорит о том, что корпволонтерство - это уже состоявшаяся часть бизнес-стратегий многих компаний и значимое явление для работников компаний. Уверена, что в следующем году еще больше компаний откроют для себя мир корпволонтерства и присоединятся к Национальному совету, потому что все вместе мы можем сделать намного больше, чем поодиночке», - прокомментировала Ирина Жукова, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

По традиции на форуме были награждены победители конкурса «Чемпионы добрых дел» в следующих номинациях:

Экология – ПАО «Ростелеком»

Местные сообщества – ПАО «МТС»

Здоровье – ПАО «Северсталь»

Социальное волонтерство – ООО «Бондюэль-Кубань»

Навыковое волонтерство - KFC Russia

Вклад в развитие корпоративного волонтерства – ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

Компетентностное волонтерство – АКБ АО «Алмазэргиэнбанк»

Комплексный проект - АО «Выксунский металлургический завод»

Гуманитарная помощь - Центр Корпоративного Волонтерства DaDobro

За поддержку инициатив бизнеса по развитию корпоративного волонтерства - Фонд ВЦИОМ

За вклад в популяризацию корпоративного волонтерства - МИА «Россия Сегодня»

За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства - Артем Евгеньевич Шадрин