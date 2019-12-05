2019-12-05T14:10:05+03:00
Общество

День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?

Впервые за долгие годы самый добрый волшебник перенесется в Москву
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Впервые за долгие годы самый добрый волшебник перенесется в Москву, чтобы отпраздновать свой тысячный юбилей в кругу добрых друзейВпервые за долгие годы самый добрый волшебник перенесется в Москву, чтобы отпраздновать свой тысячный юбилей в кругу добрых друзейФото: Евгения ГУСЕВА
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Ежегодно Дед Мороз приносит подарки и дарит праздничное настроение миллионам жителей России. Но пришло время подумать о подарках самому дедушке, ведь вскоре он отпразднует свой тысячный юбилей. Но что подарить самому загадочному волшебнику?

Вряд ли в качестве подарка подойдёт новый автомобиль, ведь средство передвижения у Деда своё: роскошные сани и лихая тройка лошадей. Не сгодится и сертификат в магазин одежды – со стилем у главного волшебника России всё в порядке. За тем, чтобы нарядная шуба дедушки всегда была с иголочки, следит верная помощница и внучка Мороза – Снегурочка. Недвижимость в качестве подарка тоже неактуальна, ведь у него есть резиденция на Русском Севере. Пожалуй, туристическая путёвка Деду Морозу бы пригодилась, особенно если путешествие будет необычным и захватит морской мир и космос. Именно такой выбор сделали организаторы ёлки в Крокусе.

Впервые за долгие годы самый добрый волшебник перенесется в Москву, чтобы отпраздновать свой тысячный юбилей в кругу добрых друзей, любимых героев мультфильмов и сказочных существ. Грандиозный бал к 1000-летию главного зимнего волшебника состоится в Крокус Сити Холле и продлится с 21 декабря по 7 января в рамках самого масштабного детского новогоднего мегашоу страны. Ёлка в Крокусе «День рождения Деда Мороза» порадует межгалактическим размахом: 300 артистов на сцене, 80 артистов в зрительном зале, 500 уникальных костюмов, лазерное шоу, яркая графика и пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность. Каждого ребёнка ждут видеоподарки от Деда Мороза. Бонусы: огромный Парк аттракционов (вход свободный) и бесплатное интерактивное шоу «Кругосветное путешествие» в Парке развлечений. Сказочное время, проведенное в Новогодней стране в Крокусе, останется в памяти как лучшее впечатление Нового года.

Ёлка в Крокусе 2020: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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