Иван Голунов о давлении журналистов на суд: «Пусть еще чиновники запретят писать о коррупции»

Совет судей РФ отклонил идею введения ответственности для журналистов за попытки давить на суд.

- Эти вопросы действительно обсуждались на заседании профильной комиссии Совета судей, которая обсуждала концепцию информационной политики судебной системы. Но это были мнения отдельных экспертов, отдельных судей, которые по тем или иным причинам их предлагали, - сказал ТАСС председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

Но обсуждения данной идеи уже пошли. В эфире радио «Комсомольская правда» свою позицию высказал журналист Иван Голунов.

Напомним, что имя Голунова стало известно всей России после того, как летом 2019 года против него, корреспондента «Медузы» пытались сфабриковать уголовное дело и якобы подбросили наркотики в личные вещи в и квартиру. Огромный общественный резонанс, поднятый коллегами Голунова и всеми неравнодушными, в буквальном смысле слова спас его от тюрьмы.

- Вообще, довольно странная идея. Есть такое мнение, что СМИ — четверная власть. Суд, как известно, третья. И довольно странно, когда судьи предлагают бороться с давлением и публикациями отдельными каким-то образом. Потому что они и сейчас могут обратиться в суд, если есть факты недостоверности в публикации. Может быть их раздражают публикации аудиозаписей, где судья называет одного из участников процесса заразой гавкающей? Но что-то мне подсказывает, что такое вряд ли является давлением на суд, - сказал Голунов.

Иван Голунов предложил решать все претензии в суде.

- Следующими тогда могут выступить с подобными заявлениями чиновники, которые скажут, что публикации о коррупции портят им аппетит и ухудшают настроение, и мешают тем самым исполнять свои задачи. Еще раз повторю, если у судей есть претензии к журналистам, они могут обратиться в суд. Почему судьи этого не делают? Может быть они не доверяют судебной системе, - отмечает журналист.