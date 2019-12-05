Анна Герман - о призывах Тимошенко и Порошенко: Майданы, которые устраивают «сбитые летчики», убивают Украину

- Анна, 8 декабря - аккурат накануне встречи «нормандской четверки», - оппозиционные политики, в числе которых Тимошенко и Порошенко, - созывают новый майдан. Как вам вообще такая затея?

- Может быть, я ошибаюсь, но, мне кажется, здесь какая-то игра идет. Обоюдная игра.

- То есть?

- Потому что, если проанализировать некоторые высказывания представителей власти... Посмотрите, что говорит министр иностранных дел Пристайко, а что - президент. Это - «две разные вещи».

Потом, риторика Пристайко - чисто порошенковская. И Зеленский никак не реагирует на то, что он говорит.

А ведь как должно быть? Если в стране есть власть… А власть делает (устанавливает) порядок и ставит на места тех людей, которые мутят воду и не дают достичь мира, правда же? Это же так просто.

- Ну, не знаю…

- Тем более, что поводов - более, чем достаточно, - для того, чтобы навести в стране порядок и поставить на место тех, кто мутит воду.

Если, конечно, у власти есть такая цель - конкретная и «убежденная» - в том, чтобы пойти, наконец, на компромисс и достичь мира на Донбассе.

Мне кажется, что власть играет в эту банальную игру: «хороший и плохой следователь». Но, может быть, я ошибаюсь.

- Чем опасен - для Украины - новый майдан?

- Так или иначе, я всегда считала, и сегодня считаю, что майданы убивают Украину. После каждого майдана Украина становится все слабее и слабее. Поэтому, я всегда была противницей всяких майданов.

- А сейчас-то повод есть?

- Во-первых, нет никаких еще поводов, еще никто ничего не сказал, еще никто ничего не сделал, а они уже выходят протестовать.

Мне кажется, что тут было бы логичнее, - наоборот, поддержать тех людей, которые голосовали за президента Зеленского - как носителя мира, как человека, который обещает мир. Вся Украина проголосовала за это…. знаете, логичнее было бы поддержать сейчас эту идею.

А выходить и призывать на майдан, когда еще ничего не сказано, ничего не сделано…

А уже - протесты вместо поддержки… Мне кажется, что не государственные мужи так делают, так делают политики, которые думают только о своей личной узкой политической карьере, о своей политической квартире.

- Ну, вряд ли все это - “игра», как вы говорите, вряд ли Зеленский об этом вдруг с Порошенко договорятся или с Тимошенко. Тем более, она заявила, что уходит в оппозицию…

КСТАТИ

Чего добивается оппозиция?

По словам инициаторов протестных акций, они добиваются того, чтобы власть не нарушала так называемую «красную линию» в ходе встречи лидеров «нормандской четверки». Они предупредили власть и о том, чтобы она не прекращала международные судебные процессы против России. А вот - цитаты: «Мы призываем всех украинцев, все государственные политические силы и общественные организации... проявить единство и решимость в борьбе за Украину». То есть, как пишут и говорят лидеры оппозиции, «мы не должны допускать никаких компромиссов по поводу европейского и евроатлантического курса страны, а также - относительно деоккупации и возвращения Крыма».

- Анна, вот эти «декабрьские» тезисы оппозиции... Как вообще их воспринимают в народе?

- Ну, народ дал ответ на этот вопрос на выборах.

- В том числе, и на эти вопросы?

- Конечно. Народ проголосовал за совершенно нового человека, в надежде, что он будет вести новую политику. За новые силы. Народ сказал - нет и вот этим «курсам на НАТО и евроинтеграцию», и на противостояние с Россией сказал - нет, и на войну народ сказал - нет.

То есть, сегодня мы имеем дело (речь о лидерах оппозиции. - А.Г.) с политическими лузерами, они были у власти пять лет. Если им надо было делать то, что они теперь требуют от новой власти, -почему они это не делали? У них все было. Все рычаги, все механизмы для реализации их идей.

Они все провалили. Они ввели страну в страшный ступор, ввергли народ в страшные проблемы, заставили миллионы украинцев искать работу за рубежом и быть чьими-то слугами.

Они разрушили экономику. Они сейчас выходят и начинают призывать опять к возвращению к той политике, которая была фактически провалена и народ отказался от этой политики.

То есть, я не думаю, что лидеры оппозиции получат такую уж большую поддержку среди нормальных людей. Ну, конечно же, деньги сделают все. Если они (лидеры оппозиции.- А.Г.) оплатят массовые протесты… ну, у них есть там немножко и сторонников, и они могут тут как-то мутить воду.

Но, в основной массе, украинцы не поддерживают ни тех - вчерашних - лидеров, ни их политику, ни их «видения» будущего Украины.

Это всем теперь понятно. И можно было бы сегодня поддерживать не оппозицию, а - инициативы Зеленского, который пытается как-то идти к компромиссу, идти к миру.

Но, опять-таки, продолжу то, с чего я начала. Мне абсолютно непонятно, почему от президента (внешняя политика - это его прерогатива) и от главы МИДа такие разные идут месседжи. Они ж не говорят в унисон, они не показывают одного направления внешней политики Украины.

Пристайко, министр иностранных дел, говорит, как будто бы он сам определяет эту политику и как будто он совершенно независим от линии президента.

Президент - иногда повторяет слова и идеи Порошенко, иногда пытается что-то изменить, но эти его попытки очень неуверенные… То ли это от того, что опыта у него нет, то ли - он чувствует, что оппозиция все-таки осталась сильной и он боится Добробата (добровольные батальоны.- А.Г.).

- Извините, если этот майдан провалится, если конструктивно пройдет «нормандская четверка», Зеленский может стать более смелым?

- Я думаю, что ему надо больше верить в свой народ.

Ему надо честно говорить с народом, открыто - и надеяться на его поддержку.

Если Зеленский будет вести четкую линию, если он будет объяснять, почему поступает так или иначе, если будет обращаться напрямую к народу, - это придаст ему силы и поддержку, и опору.

Но... Мне кажется, Зеленский растерян, он не чувствует этой поддержки, при том еще, что начали падать его рейтинги и это, может быть, его встревожило.

Зеленскому тут надо быть уверенным и идти четко по той линии, которую он определил на президентских выборах. Не надо бояться криков политических лузеров – «сбитых летчиков», которые понимают, что только «муткой» в стране, какими-то майданами они могут опять выйти на гребень политической волны.

Но - у них нет шансов… Пока! Но - чем дальше, чем больше будет терять поддержки президент Зеленский, тем больше будет шансов у этих «сбитых летчиков».

Украина должна помнить об этом.