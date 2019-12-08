Басков не стал поздравлять Викторию Лопыреву со свадьбой

За последние полтора года в жизни этой пары столько всего изменилось: ещё летом-2018 Николай Басков и Виктория Лопырева планировали свадьбу («Если наша сборная выиграет, мы поженимся!» - рассказывала Вика «КП» перед Чемпионатом мира по футболу), а теперь она уже законная жена другого мужчины, их общему ребёнку скоро год.

Расстались Коля и Вика вроде бы друзьями - «золотой голос» шутил, что для дам он лучший талисман: все его невесты быстро выходят замуж.

- Я желаю, чтоб исполнились все твои мечты и победный факел Виктории нес мужчина, которого, я знаю, ты любишь всем сердцем и готова ради него на всякие безумства. Поэтому цените друг друга, и я уверен, что эти слова он обязательно тебе скажет, - трепетно поздравлял Басков бывшую с днём рождения.

А вот со свадьбой, которая состоялась на днях (Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова, который ради неё оставил жену с двумя маленькими детьми), певец Лопыреву, судя по всему, не поздравил. По крайней мере, на вопрос «КП» за кулисами одного из новогодних концертов Коля лишь отшутился:

- Странные вопросы вы мне задаёте! - с улыбкой ответил Басков, тем не менее, давая понять, что тема закрыта.

Напомним, в 2017 году «натуральный блондин» сделал Вике предложение руки и сердца, хотя многие не верили в этот роман. Свидетелем события стал глава Чечни Рамзан Кадыров, а свадьбу в Грозном наметили на 5 октября 2017 года. Но в последний момент торжество отменили - оказалось, что эта дата выпадает на годовщину смерти деда артиста, поэтому материнского благословения он не получил.