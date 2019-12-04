Виктория Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова

Виктория Лопырева вышла замуж за бизнесмена и отца своего сына Игоря Булатова. Модель и бизнесмен расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний в центре Москвы.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов официально оформили свои отношения, которые длятся больше года, пишет "Советский спорт". По данным издания, они расписались 3 декабря. Однако, судя по блогу юмориста Михаила Грушевского знаменательное событие произошло в конце ноября. Во всяком случае, именно в этом платье прекрасная невеста хвасталась обручальным кольцом.

Церемония, по словам Лопыревой, была очень красивая и прошла в присутствии родителей и близких друзей пары. В Грибоедовский ЗАГС невеста пришла в коротком белом платье с кружевными рукавами. Жених был одет в классический черный костюм.

А ведь не так давно счастливая модель делилась кадрами, как она выбирает свадебное платье. "Сложно быть невестой. Пока все охвачены суетой предновогодней, меня закружила свадебная", - сообщала Вика.

В комментариях один из подписчиков спросил Викторию: "Вы выходите замуж?". Лопырева ответила утвердительно, однако вдаваться в подробности не стала.

admin_anshlak А у нас тут экслюзивчик подъехал...

В феврале 2019 года Виктория родила от Игоря Булатова сына, которого назвали Марком-Лионелем. Малыш получил имя в честь форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Слухи о том, что Виктория и Игорь решили пожениться, появились несколько месяцев назад. Модель утверждала, что для нее штамп в паспорте не имеет значения. "Для меня свадьба - это совсем не принципиальный вопрос. Не хочу во что бы то ни стало получить штамп в паспорте. Хотя саму свадьбу в ее классическом понимании с гостями и фатой я, конечно, одобряю", - признавалась модель в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

Летом поклонники заметили на руке красавицы помолвочное кольцо и стали поздравлять эффектную блондинку. В середине октября Вика призналась, что они с Игорем хотят сыграть свадьбу в тесном семейном кругу. "Я не думаю, что можно было в этом году успеть организовать большой праздник. Но какое-то семейное торжество - почему нет", - сказала Виктория в программе "Ты не поверишь!".

grushevskiymikhail Трио Мечта!

О романе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова заговорили в начале января 2019 года. Папарацци засняли находящуюся на последних сроках беременности модель и бизнесмена на пляже в Майами. Игорь - экс-зять одного из богатейших людей страны Самвела Карапетяна. Тата Карапетян родила второго ребенка от бизнесмена летом 2018 года. Именно тогда стало понятно, что роман Игоря и Виктории закрутился, когда супруга Булатова еще была беременна.

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