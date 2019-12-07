Конкуренция, травля и высокие нагрузки: от чего страдают подростки в школах

На днях стали известны результаты новой волны международного исследования PISA, которое раз в четыре года измеряет успехи в чтении, математике и естествознании 15-летних подростков. Результаты России в нем довольно средние, да ещё и упали, по сравнению с предыдущими показателями за 2015 год.

А помимо проверки уровня знаний по предметам, PISA собирает также огромный массив данных, касающихся школьной жизни подростков в разных странах, их отношения к учебе и общения со сверстниками. И вот здесь выявились болевые точки российских школ – серьезные даже по международным масштабам.

Травля и одиночество

Оказывается, почти 37 процентов российских подростков сталкиваются с травлей несколько раз в месяц. Это гораздо больше, чем в большинстве других стран-участниц (см. табличку)! Каждый четвертый ученик отметил, что другие дети часто крадут или отнимают его вещи. Причем, чаще всего с травлей сталкиваются ученики из неблагополучных семей и школьники с низкой успеваемостью. То есть, в России третируют не отличников-ботаников, а троечников и двоечников.

А вот талантливые и одаренные дети в школе чаще страдают от одиночества. В целом, почти 27 процентов российских подростков сообщили, что чувствуют себя неприкаянными в школьных стенах. 38 процентов детей говорят, что учителя слишком строги к ним. Почти половина учеников отметили, что учителя часто сравнивают их друг с другом и в школе сильно развита конкуренция, причем большинству отвечавших это не нравится.

Прогулы и отсутствие дисциплины

Не удивительно, что многие дети не спешат в такую атмосферу. Четверть школьников признались, что прогуляли, как минимум, один день за последние две недели перед тестом, а 39 процентов пропустили хотя бы один урок. Причем, чаще всего прогуливают и опаздывают на занятия ученики в больших городах.

Проблемы с дисциплиной одними прогулами не ограничиваются. 17 процентов подростков отметили, что на многих занятиях у них стоит шум и гам, и учителям часто приходится подолгу успокаивать класс, прежде чем начать урок. И это сильно бьет по их знаниям – в таких классах баллы учеников по чтению ниже среднего по стране почти на 48 пунктов. Для сравнения, средняя разница между классами с хорошей и с плохой дисциплиной по странам-участницам исследования несколько ниже - 35 баллов.

Высокие нагрузки и усталость

К слову об учебе: нагрузки детей дома и в классе, по сравнению с прошлой волной исследования только выросли. Российские подростки по собственным оценкам тратят на уроки почти 27 часов в неделю, из которых 4 с половиной часа приходится на естественные науки, а еще 4 часа - на математику. Причем эта потогонка не всегда дает результат, судя по не очень высоким баллам PISA.

Всё вместе это провоцирует негативное отношение к учебе в целом. Только четверть подростков сказали, что планируют в дальнейшем поступать в вуз, ещё 52 процента собираются ограничиться техникумом или колледжем. Остальные и вовсе не хотят продолжать свое образование или пока не определились с выбором. Хотя в 15 лет, по российским меркам, для профессионального самоопределения уже поздновато – можно не успеть подготовиться к ЕГЭ по нужным для поступления в вуз предметам.

Родители вкладываются, как могут

Досталось, в рамках PISA, и российским учителям. Опросы директоров школ показали, что 44 процента учителей не всегда хорошо готовы к своим урокам. Это почти в четыре раза больше, чем в среднем по странам!

А вот российские родители, напротив, вкладываются в учебу детей гораздо больше, чем семьи в других странах. Треть мам и пап наших подростков участвует в школьных комитетах и советах (это почти вдвое выше, чем в среднем по странам). Ещё 44 процента частенько помогают учителям на школьных соревнованиях и внеучебных мероприятиях (а это в три раза больше, чем в других странах).

А что в итоге

Похоже, что больше всего описанные проблемы отразились на учениках из «группы риска» – тех самых подростков из неблагополучных семей, у которых не всё гладко с учебой. А способные и одаренные ученики, напротив, уперлись в «стеклянный потолок» – это значит, что их результаты могли бы быть выше, но в нынешней ситуации для них есть разные барьеры.

- Если та положительная динамика нашей страны, которую фиксировала PISA последние десять лет, исчерпала себя, а учащиеся испытывают большую учебную и психологическую нагрузку, значит, нужны новые решения, - отмечает Андрей Захаров, замруководителя Международной лаборатории анализа образовательной политики НИУ ВШЭ. - Дело в том, что изменения в системе образования последних лет стимулируют учащихся, скорее, на запоминание учебного материала - введение Всероссийских проверочных работ, "укрепление" ОГЭ в 9 классе, а теперь и новые госстандарты в образовании. И эти изменения не мотивируют учиться применять полученные навыки в жизни.

Жесткий контроль и закручивание гаек, царящие в наших классах, совсем не способствуют тому, чтобы подростки стремились учиться. Удивительно, что при всем этом наши школьники, в целом, счастливы и довольны жизнью. Вот только школу не любят.

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Сегодня стали известны результаты крупнейшего международного исследования качества образования PISA-2018. Организация экономического сотрудничества и развития проводит этот мониторинг с 90-х годов, и в нем принимает участие более 50 стран. Исследование проверяет, насколько хорошо 15-летние учащиеся умеют читать и понимать прочитанное, а также применять на практике знания по математике и естественным наукам. Как показало исследование, российские школьники находятся на уровне чуть выше среднего в мире (подробности)