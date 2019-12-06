Евросоюз раскритиковал украинский закон о языке

Венецианская комиссия — консультативный орган при Совете Европы — раскритиковала украинский закон о языковой политике. Согласно которому, напомним, употребление «нетитульных» языков (прежде всего русского) во многих сферах в Незалежной де-факто запрещается.

«Закон Украины "О государственном языке" не позволяет найти баланс между укреплением языковых прав украинского народа и защитой языковых прав меньшинств», — говорится в официальном заявлении Венецианской комиссии, поступившем в редакцию «КП».

В том же документе Комиссия отмечает «особую роль» русского языка на Украине. Что также много лет игнорируется официальным Киевом.

Ключевые тезисы Веницианской комиссии настолько исчерпывающи, что имеет смысл привести их полностью:

— Следует исключить статью, устанавливающую ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах. Венецианская комиссия предлагает законодателю пересмотреть требования на квоты для украинскому языковому контенту, установленные законом «О государственном языке» для телерадиовещателей, в свете принципа пропорциональности.

— Кроме того, Комиссия отмечает, что отдельным лицам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе в общественных местах. Возможность распространения материалов избирательной кампании на языках, отличных от украинского, не должна ограничиваться районами компактного проживания меньшинств. Закон должен предусматривать четкие исключения [на запрет] для использования языков, отличных от украинского, в чрезвычайных ситуациях (например, при общении со спасательными службами, такими как полиция, пожарные, персонал больниц и т.д.). Нормативы, требующие, чтобы печатные средства массовой информации на языке меньшинства публиковались одновременно на украинском языке в один и тот же день, должны быть отменены, — требует Венецианская комиссия.

Напомним, именно попытка законодательных репрессий против русского языка после победы майдана-2014 явилась одной из причин Русской весны, приведшей к воссоединению Крыма с Россией и провозглашению ДНР и ЛНР.