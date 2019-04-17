Ростислав Ищенко: За то, что говорите на русском, на Украине могут начать сажать

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил принять 25 апреля закон о государственном языке, по которому мова должна окончательно вытеснить русский язык из жизни граждан незалежной. Проект закона начали обсуждать еще минувшей осенью. Причем спикер несколько раз, (не менее семи!) настойчиво звал народных избранников заняться этим документом вплотную, а те все забалтывали законопроект. Но теперь Парубий заявил, что принятие данного закона является одной из «фундаментальных вещей бытия Украинского государства». А, значит, Верховной Раде от его принятия не отвертеться. Чем обернется для Украины и для миллионов ее русскоязычных граждан принятие такого закона, «Комсомолке» пояснил известный украинский политолог Ростислав Ищенко.

- Рада с подачи спикера Парубия все же примет закон о том, что украинский язык — единственный на территории Украины?

- Не вижу в этом законопроекте ничего интересного — все, что они там прописали, де факто действовало на Украине уже лет десять. Он даже при Януковиче по факту действовал. Никаких особых нововведений не наблюдаю. Ну, разве что то, что они пытаются узаконить некоторые положения, противоречащие действующей конституции.

- Как 27 языковых омбудсменов смогут блюсти чистоту украинской речи по всей стране?

- Эти три десятка омбудсменов на страну в 45 миллионов человек ничего не решат. Странные люди вроде экс-депутатов Ирины Фарион или Игоря Мирошниченко бегали по магазинам и приставали к кассирам с дурацким вопросом «почему ты говоришь по русски?» Ну так Мирошниченко еще со времен президента Януковича нападал на людей - и ничего ему за это не было. Однако проблемы людям они создавали.

- В книжных Киева, Харькова и Одессы книги на русском теперь найти будет сложно?

- Ввоз литературы на русском ограничили еще в 2014-м. А сейчас практически запретили ввозить любую книжную продукцию, напечатанную в России! Да хоть Тараса Шевченко! Украинская книга не может конкурировать с напечатанной в России ни по каким параметрам. Ни по емкости рынка, ни по платежеспособности населения, ни по себестоимости. Получается, им для того, чтобы продавать свою продукцию, надо убрать конкурента с рынка. Чем они и занимаются. И какая разница, какую норму русской книги вы поставите? Как только у вас в магазине появляется более 50 процентов книг на русском — к вам приходит не языковый омбудсмен , а прокурор и спрашивает: ну и как эта книга к вам попала?

- Так уже происходит?

- По факту этот запрет несколько месяцев уже работает. Раньше был список запрещенных книг, куда попадала литература чаще только политическая. А сейчас просто запрещен ввод любой литературы, напечатанной в России.

- Для национальных вещателей ограничение - не более 10% эфира на русском.

- А никто давно не скрывал, что вещание на русском выдавливают. При Ющенко была введена норма вещания — не более 30% на русском. При Януковиче она поднялась до 50%. При Яценюке она была уже от 70% и выше. Причем еще при Ющенко закладывали в законодательство высокий процент, говоря, мол, что вот заложим 30 %, но дадим возможность довести до 100%

- В кинотеатрах и театрах не разрешено более чем 10% фильмов с русским дубляжом или субтитрами?

- Давным-давно было разрешено выпускать фильмы на русском языке с украинским дубляжом —но только для снятых в России. А если это был фильм снят в Европе, то запрещался его дубляж на русский (норма была принята еще при Януковиче). Если же русский дубляж появлялся, то обязательно — украинские субтитры. Несмотря на то, что кинотеатры терпели убытки.

- В государственных детсадах общение— только на украинском, в частных по усмотрению.

- Так и раньше уже было. Родители, которые устраивали скандалы, почему с их детьми в группе говорят по-русски — они побеждали и раньше. И в детсадах, и в школах. Школы блокировали создания русскоязычных классов, а единственный период, когда такого не было — при министре образования Табачнике, который работал при Януковиче. Он несколько раз заявлял: по любой школе, где у вас не приняли заявление о желании обучаться на русском — звоните, и мы приедем вместе с прокуратурой.

- В вузах разрешено преподавание на языках Евросоюза — но не на русском.

- Был только один украинский вуз — в Ивано-Франковске, который готовил нефтяников и газовиков. Его ректор сохранил преподавание на русском даже в 2000-х и в 2010-х годах и объяснял, что у него много иностранных студентов, а если им начнут преподавать на украинском, они уйдут и будут потеряны деньги.

- Чиновников правительства будут тестировать на знание украинского языка члены двух специально созданных органов.

- Украинский язык, который преподавался при СССР, был сформирован на основе полтавского диалекта - но в новейшей Украине он был практически уничтожен, на нем никто не говорит уже лет 25. А современные суржики на основе галицийских диалектов у каждого свои. У миллиардера Пинчука было 3 телеканала и все они подчеркнуто говорил по украински — но на каждом был свой украинский язык. Во время Рады второго или третьего созывов один из депутатов предложил признать русский язык украинским — и все проблемы тогда были бы сняты.

- Публичное неуважение закона приравняют к надругательству над госсимволами и наказание — от штрафа почти в 7 тысяч гривен до срока до 3 лет. Кто будет отслеживать это?

- Активисты-националисты давно требовали уголовной ответственности за отказ говорить по украински. Но впрямую ввести уголовную ответственность за отказ говорить по украински было нельзя — это бы нарушало конституционные нормы. И в Европейском суде по правам человека могли возникнуть проблемы. Потому сейчас и вводят норму, которая неуважение к языку приравнивает к надругательству над национальными символами. И после принятие такого закона прокуратура и милиция будут ориентироваться на актуальную на данный момент власть. Будут брать взятки и отпускать, либо всерьез начнут подходить — и начнут сажать.

- Если 21-го апреля победит Зеленский, 25 апреля он никак не сможет блокировать принятие этого закона в Раде?

- Да, никак. Порошенко после 21-го еще 30 дней будет полномочным президентом. Если захочет. До 30 дней после официального объявления ЦИК итогов выборов отводится на процедуру инаугурации. Порошенко попытается отсидеть не только полный срок после своего поражения на выборах, но и растянуть его на два-два с половиной месяца. То есть закон о языке будет подписывать Порошенко. Хотя депутаты сейчас проводят консультации, наблюдают. Они могут предположить, что ничего после 21-го апреля всерьез не изменится. И примут закон.

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