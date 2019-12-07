2019-12-06T21:34:42+03:00
Анекдоты

Макароны по-флотски - это всего лишь пельмени наизнанку

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Жена - мужу:

- Наш сын совершенно не читает книг! Сидит целыми днями в интернете или играет в свои стрелялки. Иди поговори с ним, объясни, что если он не начнет читать, то так и будет косноязычно разговаривать, не сможет двух слов связать.

Отец идет к сыну в комнату:

- Это... ну короче... ты кончай... а то, блин, ваще... мать дело говорит... а то сам знаешь... ну ты понял.

* * *

- Я не поняла, что это за портрет старой страшной бабы висит у тебя на стене?

- Дура, это Ньютон.

* * *

Очень многие девушки хотят услышать от возлюбленного:

- Я так тебя люблю... Вот тебе банковская карта на один миллиард долларов... Если не хочешь, можешь мне не звонить... Я счастлив уже просто потому, что ты есть на свете...

* * *

Я, конечно, не собака, но моя любимая команда - «Лежать!».

* * *

А вы не задумывались, что в наши дни строчки «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» звучат не так уж и печально?

* * *

Заварил китайский чай... Сижу, наслаждаюсь... На ум приходят мысли древних китайских мудрецов... Жаль, по-китайски ни хрена не понимаю...

* * *

Расстояние - вещь не физическая, а метафизическая. Километр до магазина за хлебом - далеко, а за вторым пузырем - рукой подать.

* * *

Самолет - это место, где бок о бок молятся представители разных религий.

* * *

Вчера в магазине покупаю кетчуп, цена 65 руб. Захожу сегодня, на него скидка, читаю на ценнике: «Старая цена 95, новая - 75 руб.» Хорошо, что купила вчера, а не сегодня со скидкой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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