«Ужасная песня про идиота во власти, потерявшего берега»: Вице-губернатор Тамбовской области оставил предсмертную записку

В субботу, 8 декабря, находившегося под следствием заместителя главы Тамбовской области Глеба Чулкова обнаружили мертвым. Позже в его квартире нашли предсмертную записку.

«Дорогие мои! Мне больно сознавать, что ваш отец, сын, брат и дядя оказался не эталоном человека, а простым конченым ублюдком. Вся жизнь моя это подтверждает (…) Ужасная песня про идиота во власти, потерявшего берега», - приводит Baza цитату из сообщения Чулкова своим родственникам.

В своей записке вице-губернатор заявляет, что из-за него семья не может жить спокойно, поскольку к ним постоянно приходят из Следственных органов с предложением «сдать» вице-губернатора.

Чулков в письме рассказывает, как "наподставлял кучу людей", как все время "брал, но ничего не отдавал":

"Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь без моральных принципов и устоев. Не буду всё писать — это ужасная песня про идиота во власти, потерявшего берега. Это просто *** какой-то. Без разбора брал материальные блага. Это как может такое быть. Ничего не отдавал. Ни людям, просящим у меня помощи. Что это такое? Я не понимаю этого сейчас!" - пишет он.

Чиновник признается, что "до того обнаглел, что не замечал ничего". «Я вёл такой образ жизни, что сам бы, посмотрев его со стороны, плевался бы. Но мне казалось это всё "окейно"», - анализирует свои поступки он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Чулкова задержали 16 октября по подозрению в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере. На время следствия его определили под домашний арест.

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Статья, по которой привлекли Чулкова, со стороны выглядит «несерьезно»: он обвинялся всего лишь в «приготовлении к мошенничеству», готовясь якобы похитить имущество местного рынка. То есть он еще ничего не украл даже. Хотя с 2004 года возглавлял комитет по управлению имуществом области, а позже, уже в должности вице-губернатора, курировал как раз имущественные вопросы. Вот останови у нас на улице любого вменяемого человека и спроси его про чиновника, который курирует госимущество и ведает его приватизацией, может ли такой человек быть вне подозрений? И многие, уверен, скажут, что непременно надо приглядеться к его рылу – не в пушку ли оно. Хотя наверняка полно и вполне честных чиновников (подробности)