Жизнь крупного регионального чиновника - это сказка со страшным концом

Статья, по которой привлекли Чулкова, со стороны выглядит «несерьезно»: он обвинялся всего лишь в «приготовлении к мошенничеству», готовясь якобы похитить имущество местного рынка. То есть он еще ничего не украл даже. Хотя с 2004 года возглавлял комитет по управлению имуществом области, а позже, уже в должности вице-губернатора, курировал как раз имущественные вопросы. Вот останови у нас на улице любого вменяемого человека и спроси его про чиновника, который курирует госимущество и ведает его приватизацией, может ли такой человек быть вне подозрений? И многие, уверен, скажут, что непременно надо приглядеться к его рылу – не в пушку ли оно. Хотя наверняка полно и вполне честных чиновников.

Судя по всему, в случае с Чулковым поступили, как в свое время ФБР поступило с Аль-Капоне, которого посадили «всего лишь» за неуплату налогов. Остальное не смогли доказать. Чулков ранее был замешан в нескольких скандалах, все связаны с якобы совершенными нарушениями в обращении (приватизации) с госимуществом. Да и предсмертная записка – по сути признание вины (если подтвердится, что именно он ее писал): там он признается, что жизнь его была «сказкой с золотым дождем», который лил из всех щелей, а сам он потерял чувство реальности.

А как не потерять чувство реальности, если вся экономика любого региона завязана на чиновников, которые – и только они по сути – решают, ворочая законами, что дышлом, кому какой бизнес разрешить, кому какое имущество передать, кому какие условия «частно-государственного партнерства» оговорить, кого продвинуть на тендере, а кого, напротив, задвинуть и как именно.

Ну, может, на уровне ИП или мелкой лавочки еще есть «простор» для в меру свободного предпринимательства (там свою мзду собирают людишки помельче, типа участкового). А весь сколь-нибудь значимый бизнес в регионе – без чиновников и сложных аффилированных связей с ними или их родственниками не то что невозможен в принципе, но на практике встречается крайне редко. И подчас такой бизнес «крышуют» силовики.

В одном лишь 2017 году под следствием оказались 9 вице-губернаторов и 53 члена региональных правительств. В прошлом году было осуждено почти 12 тысяч человек за коррупцию, в основном те же региональные чиновники (всего было зарегистрировано более 30 тыс. коррупционных преступлений). Отнимите у чиновников бОльшую часть регулирующих и контролирующих функций в сфере экономики – и коррупция сразу пойдет на спад, а сами они будут живы и на свободе.