2019-12-09T14:38:12+03:00
Звезды

«Комедия о том,КАК БАНК ГРАБИЛИ» запускает экскурсии по бэкстейджу

Этот лондонский хит – настоящий Голливуд на сцене театра
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Фото: Юрий БогомазФото: Юрий Богомаз
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Новый громкий спектакль «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» в Театре МДМ запускает экскурсии по бэкстейджу. Теперь каждый сможет почувствовать себя артистом спектакля – исполнителем роли охотника за бриллиантом.

Фото: Евгений Смирнов

Фото: Евгений Смирнов

Этот лондонский хит – настоящий Голливуд на сцене театра: автомобильные погони, побег из тюрьмы, частая смена декораций, более 150 костюмов, 20 мест действия и 6 музыкальных хитов. Постановщики используют приемы киномонтажа, чередуют планы, играют с ракурсами и даже разворачивают сцену на 90 градусов ради непривычного вида сверху. Экскурсоводы раскроют все технические секреты, проведут актерский тренинг и покажут, благодаря каким приемам достигается такая кинематографичность на театральной сцене.

Фото: Юрий Богомаз

Фото: Юрий Богомаз

Каким образом постановщики используют приемы киномонтажа? Сколько весит бриллиант? Как один артист играет 13 ролей? Из чего сделана кровь? Как декорации нарушают законы гравитации? Сколько литров воды за спектакль выигрывает главная героиня? Почему артистам нельзя менять свой имидж на период показов спектакля? Зрители не только смогут получить ответы на эти вопросы, но и увидеть главные постановочные цехи, тайные ходы театра, а также декорации с необычного ракурса – с высоты пятиэтажного дома. Кроме того, гости экскурсии смогут сами попробовать украсть тот самый бриллиант Принца Людвига, за которым, по сюжету спектакля, охотится весь Миннеаполис.

Фото: Евгений Смирнов

Фото: Евгений Смирнов

Полумюзикл «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» авторов Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса (Mischief Theatre) впервые был с успехом показан в Вест-Энде в 2016 году. Вот уже три года спектакль ежедневно идет в Лондоне, собирая полные залы. Сейчас спектакль успел покорить и жителей Москвы. Мировые театральные критики высоко оценили постановку: комедия была признана лучшей и получила премию «Мольер» – одну из самых престижных театральных наград. Примечательно, что в России спектакль поставлен раньше, чем на Бродвее.

Фото: Юрий Богомаз

Фото: Юрий Богомаз

Записаться на экскурсию можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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