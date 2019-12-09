“Помочь человеку - кто бы так не поступил”: Машинисты вытащили пенсионерку, тонувшую в битумной яме

- Я и за подвиг это не считаю. Помочь человеку - кто бы так не поступил, - так говорит Юрий Шешеня. Уже 37 лет он трудится машинистом тепловоза. И уже дважды спасал жизнь человека. А вот стоять на большой сцене, принимать аплодисменты и поздравления для него не привычно.

Юрий Шешеня и его коллега, машинист электровоза Антон Колышницын стали лауреатами премии “Героям - быть!”. Ее вручает ЦСП “Быть человеком”. В центре внимания - люди самых обычных профессий. Днем они трудятся на заводах, а после тяжелых рабочих смен находят силы, время, а главное душевное тепло, чтобы помогать другим, менять мир к лучшему.

Юрия Шешеня и Антона Колышницына наградили за спасение женщины из битумной ямы. Все случилось летом на окраине Биробиджана. Мужчины возвращались после выполнения маневров на тепловозе, когда заметили возле железнодорожных путей пожилую женщину. Пенсионерка шла на кладбище, навестить могилы родных. Не заметила яму с битумом и угодила прямо в нее. Вязкая жидкость почти полностью затянула женщину.

Антон Колышницын и Юрий Шешеня спасли женщину из битумной ямы Фото: предоставлено организаторами проекта "Героям - быть!"

- На поверхности остались лишь голова и рука. Женщина успела схватиться за палку, только это и помогало ей не увязнуть полностью. Мы позвонили спасателям и стали вытаскивать ее сами. Накидали веток и начали тащить. Вытаскивали долго, в три этапа. Было тяжело - лето, жара, битум растаял… Мы ее старались успокоить, разговаривали с ней все время, - вспоминает Антон Колышницын.

Железнодорожникам вдвоем удалось вытащить пенсионерку из битума - к этому моменту как раз подъехали спасатели и “скорая”. Юрий и Антон признаются: то, что они оказались в тот момент на месте ЧП, - счастливый случай, не иначе. Обычно они работают на разных локомотивах, а в этот день их поставили вместе для выполнения маневров. Спасти женщину помог и опыт:

- У меня это уже второй случай. На этом же месте три года назад мужчина утонул в гудроне: еще бы 5 минут и его полностью затянуло, - вспоминает Юрий Шешеня. - Тогда мы смогли вытащить его лишь наполовину - настолько это было тяжело, мы обессилели. К этому моменту подъехали спасатели, вытащили мужчину с помощью веревок, “скорая” срезала одежду и он остался жив.

Машинисты признаются: на помощь бросились не ради наград, теплых слов и аплодисментов. Просто не могли оставаться в стороне. Сейчас их беспокоит лишь то, что в яму с битумом могут угодить животные:

- Это опасное место - яма находится возле железнодорожных путей, рядом - кладбище. И многие здесь стараются срезать путь. После случившегося канаву оградили, но туда по-прежнему могут угодить животные, птицы. Как бы ее вообще убрать, - переживают мужчины.